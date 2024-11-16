https://ria.ru/20241116/rogov-1984112555.html

Рогов сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе Орехова

Рогов сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 16.11.2024

Рогов сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе Орехова

Пункт временной дислокации ВСУ и склады с боеприпасами уничтожены в районе Орехова на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:09

2024-11-16T06:09

2024-11-16T06:09

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

безопасность

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983897557_0:120:3069:1846_1920x0_80_0_0_3a6fb10a31c541102ad5b4efe62aa19f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и склады с боеприпасами уничтожены в районе Орехова на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар и уничтожен пункт временной дислокации под Ореховом в районе Новоданиловки", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, юго-восточнее Орехова, в Малой Токмачке, уничтожены склады ВСУ с боеприпасами для артиллерии и РСЗО. "Точные удары были нанесены артиллерией и авиацией", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984087955.html

https://ria.ru/20241115/spetsoperatsiya-1984065137.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, безопасность, владимир рогов, вооруженные силы украины