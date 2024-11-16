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Рогов сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/rogov-1984112555.html
Рогов сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе Орехова
Рогов сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе Орехова - РИА Новости, 16.11.2024
Рогов сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе Орехова
Пункт временной дислокации ВСУ и склады с боеприпасами уничтожены в районе Орехова на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:09
2024-11-16T06:09
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
безопасность
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и склады с боеприпасами уничтожены в районе Орехова на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар и уничтожен пункт временной дислокации под Ореховом в районе Новоданиловки", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, юго-восточнее Орехова, в Малой Токмачке, уничтожены склады ВСУ с боеприпасами для артиллерии и РСЗО. "Точные удары были нанесены артиллерией и авиацией", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984087955.html
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россия, запорожская область, безопасность, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Безопасность, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об уничтожении пункта дислокации ВСУ в районе Орехова

Рогов: российская армия уничтожила пункт временной дислокации у Новоданиловки

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Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ и склады с боеприпасами уничтожены в районе Орехова на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Нанесен удар и уничтожен пункт временной дислокации под Ореховом в районе Новоданиловки", - сказал Рогов.
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Кроме того, по его словам, юго-восточнее Орехова, в Малой Токмачке, уничтожены склады ВСУ с боеприпасами для артиллерии и РСЗО.
"Точные удары были нанесены артиллерией и авиацией", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьБезопасностьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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