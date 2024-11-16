https://ria.ru/20241116/razgovor-1984155794.html

В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца

В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024

В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне, продлился один час, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:06

2024-11-16T15:06

2024-11-16T15:06

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне, продлился один час, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Один час", - сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности разговора Путина и Шольца.В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, в мире