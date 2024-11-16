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В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
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15:06 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/razgovor-1984155794.html
В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца
В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне, продлился один час, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:06
2024-11-16T15:06
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне, продлился один час, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста."Один час", - сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности разговора Путина и Шольца.В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц, дмитрий песков, в мире
Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали о продолжительности разговора Путина и Шольца

Песков: телефонный разговор Путина и Шольца продлился один час

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца, который состоялся накануне, продлился один час, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
"Один час", - сказал Песков, отвечая на вопрос о длительности разговора Путина и Шольца.
В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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РоссияГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцДмитрий ПесковВ мире
 
 
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