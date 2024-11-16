https://ria.ru/20241116/pvo-1984117591.html
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 16.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:50
2024-11-16T07:50
2024-11-16T08:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
калужская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что 20 дронов сбили над Курской областью, 11 — над Брянской, по одному — над Крымом, Белгородской и Калужской областями.В Калужской области беспилотник взорвался на окраине города Людиново, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, в нескольких домах повреждены стеклопакеты. На месте работает оперативная группа.Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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калужская область
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безопасность, россия, курская область, калужская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, беспилотники, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Калужская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Беспилотники, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили за ночь 34 беспилотника над пятью регионами России