https://ria.ru/20241116/pvo-1984117591.html

Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника - РИА Новости, 16.11.2024

Силы ПВО за ночь сбили 34 украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T07:50

2024-11-16T07:50

2024-11-16T08:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

калужская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над территорией России 34 украинских беспилотника, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.В военном ведомстве уточнили, что 20 дронов сбили над Курской областью, 11 — над Брянской, по одному — над Крымом, Белгородской и Калужской областями.В Калужской области беспилотник взорвался на окраине города Людиново, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, в нескольких домах повреждены стеклопакеты. На месте работает оперативная группа.Власти остальных регионов о пострадавших и разрушениях на местах перехвата дронов не сообщают.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

калужская область

брянская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, курская область, калужская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, беспилотники, вооруженные силы украины