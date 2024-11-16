https://ria.ru/20241116/putin-1984104141.html

"Приперло". В Израиле сделали заявление о разговоре Путина и Шольца

"Приперло". В Израиле сделали заявление о разговоре Путина и Шольца - РИА Новости, 16.11.2024

"Приперло". В Израиле сделали заявление о разговоре Путина и Шольца

Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет использовать состоявшийся в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для изменения своего положения на... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T02:25

2024-11-16T02:25

2024-11-16T09:42

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет использовать состоявшийся в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным для изменения своего положения на предстоящих выборах в Германии, заявил бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу "Поглед Инфо". "Два года Шольц не звонил Путину. <...> А сейчас его, как говорят по-русски, приперло. В Германии сильнейший правительственный кризис, он заканчивает свою бесславную карьеру канцлера, его партия движется к крупнейшему поражению на выборах, и, чтобы как-то повлиять на предвыборную кампанию, <...> он решил все-таки позвонить Путину", — поделился мнением Кедми.Он напомнил, что Германия по своей форме правления относится к парламентской республике, в которой наиболее важные внешнеполитические решения принимаются не канцлером, а коалиционным правительством, состоящим из представителей различных партий с другими подходами."Политика коалиционного правительства будет определяться тем, <...> какой будет политический расклад партий. То есть сколько получат (мест.— Прим. ред.) партии, которые выступают против нынешней политики по отношению к России и Украине, сколько получат партии более нейтральные к этому, сколько получат партии <...>, которые занимают резко русофобскую или антироссийскую политику", — отметил политолог.По его словам, будущая немецкая коалиция, вероятно, будет отличаться от нынешней и станет более умеренной в своей политике по отношению к России. В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.

https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html

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в мире, германия, россия, владимир путин, олаф шольц, украина