В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем
Tagesspiegel: телефонный разговор Путина и Шольца послужил сигналом для Киева
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состоявшийся в пятницу телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о будущих переговорах, пишет немецкая газета Tagesspiegel.
"Это (телефонный разговор — Прим. ред.) оказывает определенное давление для подготовки к переговорам <...> Совершенно очевидно, что всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным", — приводит газета слова эксперта по России, руководителя программы "Международный порядок и демократия" Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера.
Лавров прокомментировал разговор Путина и Шольца
Вчера, 20:02
Он также отметил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в Германии для Шольца телефонный разговор с Путиным может иметь особую значимость.
«
"После распада коалиции, маловероятно, что Шольц останется канцлером Германии <...> Опросы не сулят ему ничего хорошего. Поэтому переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией", — добавил эксперт.
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.
О планах пообщаться с президентом России канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.
Зеленский испугался звонка Шольца Путину
Вчера, 22:09