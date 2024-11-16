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В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:05 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/putin-1984101426.html
В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем
В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем - РИА Новости, 16.11.2024
В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем
Состоявшийся в пятницу телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T01:05
2024-11-16T01:05
в мире
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владимир путин
олаф шольц
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штефан майстер
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состоявшийся в пятницу телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о будущих переговорах, пишет немецкая газета Tagesspiegel."Это (телефонный разговор — Прим. ред.) оказывает определенное давление для подготовки к переговорам &lt;...&gt; Совершенно очевидно, что всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным", — приводит газета слова эксперта по России, руководителя программы "Международный порядок и демократия" Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера.Он также отметил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в Германии для Шольца телефонный разговор с Путиным может иметь особую значимость."После распада коалиции, маловероятно, что Шольц останется канцлером Германии &lt;...&gt; Опросы не сулят ему ничего хорошего. Поэтому переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией", — добавил эксперт.В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.О планах пообщаться с президентом России канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.
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в мире, германия, россия, владимир путин, олаф шольц, украина, штефан майстер
В мире, Германия, Россия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Украина, Штефан Майстер, Специальная военная операция на Украине
В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем

Tagesspiegel: телефонный разговор Путина и Шольца послужил сигналом для Киева

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состоявшийся в пятницу телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о будущих переговорах, пишет немецкая газета Tagesspiegel.
"Это (телефонный разговор — Прим. ред.) оказывает определенное давление для подготовки к переговорам <...> Совершенно очевидно, что всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным", — приводит газета слова эксперта по России, руководителя программы "Международный порядок и демократия" Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера.
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Он также отметил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в Германии для Шольца телефонный разговор с Путиным может иметь особую значимость.
«
"После распада коалиции, маловероятно, что Шольц останется канцлером Германии <...> Опросы не сулят ему ничего хорошего. Поэтому переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией", — добавил эксперт.
В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.
О планах пообщаться с президентом России канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияВладимир ПутинОлаф ШольцУкраинаШтефан Майстер
 
 
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