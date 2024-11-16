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В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем

В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем - РИА Новости, 16.11.2024

В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем

Состоявшийся в пятницу телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T01:05

2024-11-16T01:05

2024-11-16T01:05

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Состоявшийся в пятницу телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца послужил недвусмысленным сигналом для Украины о будущих переговорах, пишет немецкая газета Tagesspiegel."Это (телефонный разговор — Прим. ред.) оказывает определенное давление для подготовки к переговорам <...> Совершенно очевидно, что всё больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным", — приводит газета слова эксперта по России, руководителя программы "Международный порядок и демократия" Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефана Майстера.Он также отметил, что с возникновением внутриполитического кризиса из-за распада правительственной коалиции в Германии для Шольца телефонный разговор с Путиным может иметь особую значимость."После распада коалиции, маловероятно, что Шольц останется канцлером Германии <...> Опросы не сулят ему ничего хорошего. Поэтому переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией", — добавил эксперт.В пятницу пресс-служба Кремля сообщила о первом с декабря 2022 года разговоре президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. В пресс-релизе подчеркивается, что стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить.О планах пообщаться с президентом России канцлер ФРГ заявил в начале недели. Он пояснил, что скоро настанет "подходящее время" для разговора с Путиным. Шольц подчеркивал, что уже давно проводит многочисленные контакты, которые должны предшествовать такому диалогу.

https://ria.ru/20241115/lavrov-1984072798.html

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в мире, германия, россия, владимир путин, олаф шольц, украина, штефан майстер