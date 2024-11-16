https://ria.ru/20241116/proverka-1984190415.html

Роспотребнадзор проверяет информацию о некачественных рыбных консервах

Роспотребнадзор проверяет информацию о некачественных рыбных консервах - РИА Новости, 16.11.2024

Роспотребнадзор проверяет информацию о некачественных рыбных консервах

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит проверку из-за информации в сети о рыбных консервах с личинками паразитов в магазинах "Пятерочка" и "Дикси",... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:15

2024-11-16T21:15

2024-11-16T22:19

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пятерочка (сеть магазинов)

дикси

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит проверку из-за информации в сети о рыбных консервах с личинками паразитов в магазинах "Пятерочка" и "Дикси", сообщили в ведомстве."Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли "Пятерочка" и "Дикси", — рассказали в пресс-службе.Как отметили в надзорном органе, в продукции "Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная", нашли нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.Управление передало результаты исследования в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Специалист изучили по пять объектов "Пятерочки" и "Дикси", и не обнаружили там на полках соответствующую продукцию ООО "Дефриз".В субботу ведомство также запросило пояснения по этим фактам у ПАО "Корпоративный центр Икс 5" и АО "Дикси Юг", а информацию о возможных нарушениях закона изготовителем ООО "Дефриз" направили в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.

https://ria.ru/20241113/yazva-1983487070.html

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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пятерочка (сеть магазинов), дикси, общество