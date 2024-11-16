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Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор с политической смертью
Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор с политической смертью - РИА Новости, 16.11.2024
Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор с политической смертью
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала "политической смертью"... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:17
2024-11-16T11:17
2024-11-16T14:44
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ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала "политической смертью" запрашиваемый для нее прокурором приговор по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте. "Оно (требование прокурора. — Прим. ред.) в крайней степени чрезмерно, поскольку он запрашивает приговор, несравнимый с другими подобными запрашиваемыми обвинениями, доходящий до требования моей политической смерти с немедленным исполнением", — сказала политик.Обвинение требует для фигурантов дела наказание в виде запрета избираться в органы госвласти, конкретно для Ле Пен — на пять лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.Кроме того, прокуратура требует приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из которых три — условно, а два могут быть заменены на менее строгую меру, например отбывание срока дома с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен потребовали взыскать 300 тысяч евро.Процесс по делу об отмывании средств Европарламента в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходит в Париже с 30 сентября. Политиков обвиняют в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".Ле Пен, которая была евродепутатом в 2004-2017 годах, а с 2011 года по 2011-й занимала пост президента партии, обвиняют также в создании "централизованной системы" отмывания денег. Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.
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в мире, марин ле пен, европарламент, франция
В мире, Марин Ле Пен, Европарламент, Франция
Ле Пен сравнила запрашиваемый для нее приговор с политической смертью
Ле Пен назвала запрашиваемый приговор по делу о найме политической смертью
ПАРИЖ, 16 ноя — РИА Новости.
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1
назвала "политической смертью" запрашиваемый для нее прокурором приговор по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте.
«
"Оно (требование прокурора. — Прим. ред.) в крайней степени чрезмерно, поскольку он запрашивает приговор, несравнимый с другими подобными запрашиваемыми обвинениями, доходящий до требования моей политической смерти с немедленным исполнением", — сказала политик.
Обвинение требует для фигурантов дела наказание в виде запрета избираться в органы госвласти, конкретно для Ле Пен — на пять лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году.
Кроме того, прокуратура требует приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из которых три — условно, а два могут быть заменены на менее строгую меру, например отбывание срока дома с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен потребовали взыскать 300 тысяч евро.
Процесс по делу об отмывании средств Европарламента
в отношении Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" проходит в Париже с 30 сентября. Политиков обвиняют в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".
Ле Пен, которая была евродепутатом в 2004-2017 годах, а с 2011 года по 2011-й занимала пост президента партии, обвиняют также в создании "централизованной системы" отмывания денег. Общий ущерб оценивается в 6,8 миллиона евро.