https://ria.ru/20241116/prazdnik-1983792889.html

Какой сегодня праздник: что отмечают 16 ноября в России и в мире

Какой сегодня праздник: что отмечают 16 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают 16 ноября в России и в мире

16 ноября 2024 года в России и в мире отмечают несколько праздников: день терпимости, день без диет и день самбо. Какой сегодня праздник по календарю:... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:00

2024-11-16T06:00

2024-11-16T06:00

праздники

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россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. 16 ноября 2024 года в России и в мире отмечают несколько праздников: день терпимости, день без диет и день самбо. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, церковный. О чем говорят народные приметы, перечень памятных дат в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в России16 ноября в России отмечают несколько профессиональных праздников: проектировщики и самбисты принимают поздравления, а в народе этот день связан с именем княжны Анны Всеволодовны - дочери киевского князя Всеволода Ярославича.Профессиональный праздникПразднование Дня проектировщика началось в 2005 году, тогда в Санкт-Петербурге собралось 150 гостей, которые приняли решение отмечать этот неофициальный праздник ежегодно, а организатором мероприятия выступила коммерческая фирма “Роспайп”. На следующий год к ним присоединились Москва и Новосибирск, а в 2007 еще 15 российских городов.Всероссийский день самбо. Именно 16 ноября 1938 года Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал Приказ № 633 “О развитии борьбы вольного стиля (самбо)”. С тех пор в этот день проходят различные праздничные мероприятия, соревнования самбистов и форумы, а на Аллее славы в Лужниках у памятника Основоположникам самбо собираются представители этой спортивной борьбы.Церковный праздникПравославные 16 ноября вспоминают о:Сщмчч. Акепси́ма, епископа, Ио́сифа, пресвитера и Аифа́ла, диакона (IV)Обновление храма вмч. Гео́ргия в Лидде (IV)Мчч. Атти́ка, Ага́пия, Евдокси́я, Кате́рия (Карте́рия), Истука́рия, Пакто́вия, Никтополио́на и дружины их (ок. 320)прп. Акепси́ма Антиохийского (IV)прав. Снанду́лии (Яздундо́кты) Персидской (IV)Сщмч. Николая Динариева, пресвитера и мч. Павла Парфенова (1918)сщмчч. Васи́лия Архангельского, Петра Орленкова, Васи́лия Покровского, Алекса́ндра Зверева, Влади́мира Писарева, Се́ргия Кедрова, Николая Пятницкого, Вике́нтия Смирнова, Иоа́нна Кесарийского, Петра Косминкова, Алекса́ндра Парусникова, Павла Андреева, Космы́ Петриченко, пресвитеров и Симео́на Кречкова, диакона (1937)мц. Евдоки́и Сафроновой (1938)сщмч. Се́ргия Станиславлева, протодиакона (1942)Народный праздникЭтот день посвящен памяти княжны Анны Всеволодовны - дочери киевского князя Всеволода Ярославича. По преданию девушка была помолвлена с византийским царевичем, но по каким-то причинам брак не состоялся, тогда княжна решила посвятить свою жизнь служению богу. Отец построил для нее женский монастырь, настоятельницей которого и стала Анна. Там игуменья открыла впоследствии первую в Европе школу для девочек, в которой обучала их грамоте, счету и ремеслам.В народе 16 ноября особенно обращали внимание на погоду. Считалось, что если день морозный и без снега - урожай на следующий год будет плохой.Какой сегодня праздник в миреМеждународный день терпимости. В 1995 году ЮНЕСКО была принята Декларация принципов терпимости. В ней говорилось, что все люди разные, но их права равны. Терпимость - это уважение и правильное понимание многообразия культур, форм самовыражения и индивидуальности каждого человека, который имеет право на экономическое и социальное развитие без какой-либо дискриминации.Международный день борьбы с анорексией (День без диет). Впервые это серьезное заболевание описал английский врач Ричард Мортон в 17 веке, но настоящей проблемой нервная анорексия стала в 20 веке, когда болезненная худоба вошла в моду.Памятные даты в истории1841 - в Нью-Йорке запатентован пробковый спасательный пояс.1848 - свой последний концерт дал великий польский композитор Фридерик Шопен.1933 - установлены дипломатические отношения СССР с США.1938 - дата рождения спортивной борьбы самбо.1945 - объявлено об открытии тяжелых элементов америция и кюрия.1965 - в СССР запущена автоматическая межпланетная станция “Венера-3”, которая достигла поверхности Венеры.Именины16 ноября день ангела празднуют: Владимир, Александр, Богдан, Иван, Георгий, Петр, Семен, Егор, Николай, Илья, Федор, Сергей, Ян, Кузьма, Федот, Викентий, Аифал, Анна, Евдокия.

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241114/kanikuly-1890956524.html

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