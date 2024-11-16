https://ria.ru/20241116/pozhar-1984174042.html
При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек
При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек - РИА Новости, 16.11.2024
При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек
Пожар произошел в субботу в коммунальной квартире на Гороховой улице в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека, сообщило городское... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:55
2024-11-16T17:55
2024-11-16T18:30
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в субботу в коммунальной квартире на Гороховой улице в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека, сообщило городское управление МЧС РФ. "Четыре человека пострадали в результате пожара в центре Петербурга. Этим днем в коммуналке на Гороховой улице, 25 обгорело 15 квадратных метров коридора. Пострадали двое жильцов горящей квартиры и их соседи сверху", – говорится в сообщении. Как уточняется, сообщение о пожаре в шестикомнатной коммунальной квартире поступило в 13.16 мск, возгорание ликвидировали уже в 13.55 мск силами 15 специалистов и 3 единиц техники. Все пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек
При пожаре в коммуналке в историческом центре Петербурга пострадали 4 человека