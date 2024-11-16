https://ria.ru/20241116/pozhar-1984174042.html

При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек

При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек - РИА Новости, 16.11.2024

При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек

Пожар произошел в субботу в коммунальной квартире на Гороховой улице в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека, сообщило городское... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:55

2024-11-16T17:55

2024-11-16T18:30

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984176563_0:546:720:951_1920x0_80_0_0_ec655f1729624e3e89726c4966b65e22.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в субботу в коммунальной квартире на Гороховой улице в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека, сообщило городское управление МЧС РФ. "Четыре человека пострадали в результате пожара в центре Петербурга. Этим днем в коммуналке на Гороховой улице, 25 обгорело 15 квадратных метров коридора. Пострадали двое жильцов горящей квартиры и их соседи сверху", – говорится в сообщении. Как уточняется, сообщение о пожаре в шестикомнатной коммунальной квартире поступило в 13.16 мск, возгорание ликвидировали уже в 13.55 мск силами 15 специалистов и 3 единиц техники. Все пострадавшие госпитализированы. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)