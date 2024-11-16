https://ria.ru/20241116/podrostok-1984100983.html

На Урале предъявили обвинение подростку, пнувшему с разбега девочку

На Урале предъявили обвинение подростку, пнувшему с разбега девочку - РИА Новости, 16.11.2024

На Урале предъявили обвинение подростку, пнувшему с разбега девочку

Подростку, ударившему ногой девочку в живот в школе в Нижних Сергах Свердловской области, предъявлено обвинение в хулиганстве, он задержан в процессуальном... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T00:44

2024-11-16T00:44

2024-11-16T00:44

происшествия

россия

нижние серги

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Подростку, ударившему ногой девочку в живот в школе в Нижних Сергах Свердловской области, предъявлено обвинение в хулиганстве, он задержан в процессуальном порядке, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее СМИ распространили видео, на котором заметно, как подросток разбежался и пнул в живот школьницу, стоявшую у окна. На видеозаписи слышно, как до этого его подначивала другая учащаяся. По версии следствия, инцидент случился 11 ноября, 14-летний подросток, находясь в коридоре третьего этажа школы, умышленно и из хулиганских побуждений ударил ногой в область туловища 14-летнюю одноклассницу. "Подростку предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статья 213 УК РФ). Обвиняемый задержан в процессуальном порядке, будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", – говорится в сообщении. Сразу после происшествия в школе следователи завели уголовное дело о хулиганстве, однако после прокуратура Нижнесергинского района отменила данное постановление. В пятницу региональное управление СК РФ возбудило новое дело о хулиганстве. "Первоначально органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Однако данное постановление признано незаконным, поскольку уголовная ответственность по данной части статьи наступает при достижении фигурантом возраста 16 лет... При этом по части 2 статьи 213 УК РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет", – в свою очередь уточняет прокуратура региона. Следователи также завели уголовное дело о халатности, подчеркивалось, что они дадут правовую оценку действиям должностных лиц школы.

https://ria.ru/20241111/podrostki-1982638204.html

https://ria.ru/20241116/kot-1984099423.html

россия

нижние серги

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижние серги, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)