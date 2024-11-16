https://ria.ru/20241116/plennyy-1984113014.html
Пленный из подразделения ВСУ для осужденных рассказал о сдаче под Угледаром
Пленный из подразделения ВСУ для осужденных рассказал о сдаче под Угледаром - РИА Новости, 16.11.2024
Пленный из подразделения ВСУ для осужденных рассказал о сдаче под Угледаром
Подразделение 58-й бригады ВСУ из набранных в украинскую армию осужденных, размещавшееся на угледарском направлении, сдалось из-за того, что им не дали... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:22
2024-11-16T06:22
2024-11-16T09:19
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Подразделение 58-й бригады ВСУ из набранных в украинскую армию осужденных, размещавшееся на угледарском направлении, сдалось из-за того, что им не дали патронов, а командование сбежало перед началом штурма, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, попавший в вооруженные силы Украины из колонии. "В четыре с чем-то (утра - ред.) начался минометный обстрел по нашим позициям, и командиров в рацию было не слышно. Отвечал нам связист. Когда мы поинтересовались (через связиста - ред.), что делать, нам сказали: "Делайте что хотите". Нам говорили, что есть на позициях патроны. Патронов не было. Гранат тоже там не было", - рассказал Мусиец. При этом командование выдавало бойцам спецподразделения заключенных боекомплект, однако в ящиках оказались патроны другого калибра. По мнению пленного, таким образом бойцов ввели в заблуждение, чтобы они вышли на позиции. "У нас были АКМ, а там, действительно, были ящики для АКМ 7,62 калибра, но когда открыли их, в ящиках находились цинки 5,45, то есть это обманка была", - заявил он. Мусиец также рассказал, что командир батальона и командир роты убежали с позиций до начала штурма, оставив вместо себя связиста. "Командира на позиции не было (в момент штурма - ред.). Командир был с нами до 24-го числа (сентября - ред.). Он точно, я знаю, был. 25-го он еще забирал одного (военного - ред.), там плохо стало парню. Он забрал его в село, на медроту. Потом вернулся обратно, до двух часов ночи он с нами говорил в рацию, то есть мы общались, мы слышали, как с ним другие общаются. Ну и в четыре утра, в полчетвертого даже, был момент, когда последний раз мы его слышали", - поясняет пленный. Он отметил, что бойцы ВС РФ, взявшие его в плен, рассказали, что камеры дронов зафиксировали бегство командования его подразделения. "Когда нас взяли уже в штурм, мы шли через СП (пункт связи - ред.), я поинтересовался у ребят, которые штурмовали "спэшку", где сидел наш командир роты со старшим сержантом, кто там был, когда они штурмовали. Говорят, что там не было никого, кроме связиста. И когда интересовались по поводу командира роты, они сами сказали: "Ваше начальство сбежало еще до начала штурма", - рассказал Мусиец. Командование подразделения просто бросило заключенных 58-й бригады ВСУ на смерть, уверен пленный. "То, что происходило на тот момент в лесопосадках, совсем неправильно. Потому что мы вызывали подкрепление, некоторые вызывали в рацию, было слышно. Никто просто не отвечал в рацию. Нас просто бросили - и всё... Им проще набрать новых, чем нас где-то спасать", - заключил пленный.
https://ria.ru/20241115/zelenskiy-1984087955.html
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Украинский пленный об отсутствии патронов и гранат на позициях на угледарском направлении
"Им проще набрать новых, чем нас где-то спасать"
Подразделение из набранных в ВСУ осужденных сдалось, так как им не дали патронов, рассказал РИА Новости военнопленный.
2024-11-16T06:22
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, угледар, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Угледар, В мире, Украина
Пленный из подразделения ВСУ для осужденных рассказал о сдаче под Угледаром
Пленный Мусиец: заключенные под Угледаром сдались из-за отсутствия патронов
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Подразделение 58-й бригады ВСУ из набранных в украинскую армию осужденных, размещавшееся на угледарском направлении, сдалось из-за того, что им не дали патронов, а командование сбежало перед началом штурма, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, попавший в вооруженные силы Украины из колонии.
"В четыре с чем-то (утра - ред.) начался минометный обстрел по нашим позициям, и командиров в рацию было не слышно. Отвечал нам связист. Когда мы поинтересовались (через связиста - ред.), что делать, нам сказали: "Делайте что хотите". Нам говорили, что есть на позициях патроны. Патронов не было. Гранат тоже там не было", - рассказал Мусиец.
При этом командование выдавало бойцам спецподразделения заключенных боекомплект, однако в ящиках оказались патроны другого калибра. По мнению пленного, таким образом бойцов ввели в заблуждение, чтобы они вышли на позиции.
«
"У нас были АКМ, а там, действительно, были ящики для АКМ 7,62 калибра, но когда открыли их, в ящиках находились цинки 5,45, то есть это обманка была", - заявил он.
Мусиец также рассказал, что командир батальона и командир роты убежали с позиций до начала штурма, оставив вместо себя связиста.
"Командира на позиции не было (в момент штурма - ред.). Командир был с нами до 24-го числа (сентября - ред.). Он точно, я знаю, был. 25-го он еще забирал одного (военного - ред.), там плохо стало парню. Он забрал его в село, на медроту. Потом вернулся обратно, до двух часов ночи он с нами говорил в рацию, то есть мы общались, мы слышали, как с ним другие общаются. Ну и в четыре утра, в полчетвертого даже, был момент, когда последний раз мы его слышали", - поясняет пленный.
Он отметил, что бойцы ВС РФ
, взявшие его в плен, рассказали, что камеры дронов зафиксировали бегство командования его подразделения.
«
"Когда нас взяли уже в штурм, мы шли через СП (пункт связи - ред.), я поинтересовался у ребят, которые штурмовали "спэшку", где сидел наш командир роты со старшим сержантом, кто там был, когда они штурмовали. Говорят, что там не было никого, кроме связиста. И когда интересовались по поводу командира роты, они сами сказали: "Ваше начальство сбежало еще до начала штурма", - рассказал Мусиец.
Командование подразделения просто бросило заключенных 58-й бригады ВСУ на смерть, уверен пленный.
"То, что происходило на тот момент в лесопосадках, совсем неправильно. Потому что мы вызывали подкрепление, некоторые вызывали в рацию, было слышно. Никто просто не отвечал в рацию. Нас просто бросили - и всё... Им проще набрать новых, чем нас где-то спасать", - заключил пленный.