https://ria.ru/20241116/plennyy-1984111549.html
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный - РИА Новости, 16.11.2024
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:51
2024-11-16T05:51
2024-11-16T08:55
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984121764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_242ddb5dd3fac52bd028cb2bd958d3e7.jpg
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец. Вячеслав 1993 года рождения, родом из Днепропетровской области. Был мобилизован 18 апреля 2023 года, служил медиком в разведроте 23-й бригады ВСУ. В августе из-за покупки наркотиков его отправили в пехоту, в плен попал в селе Шахтерское ДНР. "Видел (иностранцев - ред.), но с ними не общался, они по-нашему не говорят... я видел двух, но, говорили, человек 20 приехало (в 23-ю бригаду ВСУ - ред.)… Они вообще отдельно от нас, они не у нас в роте были. Есть отдельно разведрота и отдельный разведвзвод, там, где я был раньше, вот они есть там", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что наемников видел в августе - сентябре, когда 23-я бригада ВСУ воевала в Часовом Яре.
https://ria.ru/20241116/vsu-1984109157.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984121764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f62360792a6fa662f33590c5a20073fa.jpg
Украинский пленный: иностранные наемники служат в разведке ВСУ
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный.
2024-11-16T05:51
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный
Пленный Гаманец рассказал об иностранных наемниках в разведке 23-й бригады ВСУ
ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец.
Вячеслав 1993 года рождения, родом из Днепропетровской области
. Был мобилизован 18 апреля 2023 года, служил медиком в разведроте 23-й бригады ВСУ. В августе из-за покупки наркотиков его отправили в пехоту, в плен попал в селе Шахтерское ДНР
.
"Видел (иностранцев - ред.), но с ними не общался, они по-нашему не говорят... я видел двух, но, говорили, человек 20 приехало (в 23-ю бригаду ВСУ - ред.)… Они вообще отдельно от нас, они не у нас в роте были. Есть отдельно разведрота и отдельный разведвзвод, там, где я был раньше, вот они есть там", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что наемников видел в августе - сентябре, когда 23-я бригада ВСУ воевала в Часовом Яре.