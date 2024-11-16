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Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:51 16.11.2024 (обновлено: 08:55 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/plennyy-1984111549.html
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный - РИА Новости, 16.11.2024
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:51
2024-11-16T08:55
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец. Вячеслав 1993 года рождения, родом из Днепропетровской области. Был мобилизован 18 апреля 2023 года, служил медиком в разведроте 23-й бригады ВСУ. В августе из-за покупки наркотиков его отправили в пехоту, в плен попал в селе Шахтерское ДНР. "Видел (иностранцев - ред.), но с ними не общался, они по-нашему не говорят... я видел двух, но, говорили, человек 20 приехало (в 23-ю бригаду ВСУ - ред.)… Они вообще отдельно от нас, они не у нас в роте были. Есть отдельно разведрота и отдельный разведвзвод, там, где я был раньше, вот они есть там", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что наемников видел в августе - сентябре, когда 23-я бригада ВСУ воевала в Часовом Яре.
https://ria.ru/20241116/vsu-1984109157.html
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Украинский пленный: иностранные наемники служат в разведке ВСУ
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный.
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, заявил пленный

Пленный Гаманец рассказал об иностранных наемниках в разведке 23-й бригады ВСУ

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Иностранные наемники служат в разведке ВСУ, рассказал РИА Новости военнопленный Вячеслав Гаманец.
Вячеслав 1993 года рождения, родом из Днепропетровской области. Был мобилизован 18 апреля 2023 года, служил медиком в разведроте 23-й бригады ВСУ. В августе из-за покупки наркотиков его отправили в пехоту, в плен попал в селе Шахтерское ДНР.
"Видел (иностранцев - ред.), но с ними не общался, они по-нашему не говорят... я видел двух, но, говорили, человек 20 приехало (в 23-ю бригаду ВСУ - ред.)… Они вообще отдельно от нас, они не у нас в роте были. Есть отдельно разведрота и отдельный разведвзвод, там, где я был раньше, вот они есть там", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что наемников видел в августе - сентябре, когда 23-я бригада ВСУ воевала в Часовом Яре.
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