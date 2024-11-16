https://ria.ru/20241116/petro-1984196160.html

Президент Петро назвал условие участия Колумбии в конференции по Украине

Президент Петро назвал условие участия Колумбии в конференции по Украине - РИА Новости, 16.11.2024

Президент Петро назвал условие участия Колумбии в конференции по Украине

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в конференции по достижению мира на Украине должны участвовать как представители Киева, так и представители Москвы, РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T22:45

2024-11-16T22:45

2024-11-16T22:55

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владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в конференции по достижению мира на Украине должны участвовать как представители Киева, так и представители Москвы, и в таком случае власти Колумбии будут в ней участвовать. Так лидер страны прокомментировал новость с местной радиостанции W Radio о виртуальной встрече Владимира Зеленского в пятницу с представителями колумбийского университета Ла-Сабана. Отмечается, что в ходе встречи Зеленский выразил сожаление, что Колумбия не приняла участие на мирной конференции по Украине, которая прошла в июне в Швейцарии, и выразил надежду, что колумбийские власти будут участвовать в следующей конференции по миру. "Конференция по миру на Украине, прежде всего, должна включать Украину и Россию. На такой встрече, если нас пригласят, мы будем присутствовать. Мирные конференции без Украины или без России - не о мире, а о войне", - написал Густаво Петро в соцсети X. В июне колумбийский лидер сообщил, что отказывается от поездки на конференцию по Украине, поскольку ее результаты предопределены, и подчеркнул, что следует искать пути окончания конфликта, а не его продления. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20241105/plennyy-1982033149.html

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в мире, украина, россия, колумбия, густаво петро, владимир зеленский, владимир путин