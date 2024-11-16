https://ria.ru/20241116/peterburg-1984143474.html

В Петербурге автомобиль, в котором были две женщины, упал в канал

В Петербурге автомобиль, в котором были две женщины, упал в канал - РИА Новости, 16.11.2024

В Петербурге автомобиль, в котором были две женщины, упал в канал

Автомобиль, в котором находились две женщины, минувшей ночью упал в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге, они выбрались из воды сами, автомобиль пришлось... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:59

2024-11-16T12:59

2024-11-16T13:20

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Автомобиль, в котором находились две женщины, минувшей ночью упал в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге, они выбрались из воды сами, автомобиль пришлось доставать спасателям при помощи автокрана, сообщает городское ГУМЧС. "Минувшей ночью легковой автомобиль решил искупаться в водах Дудергофского канала. В этот момент в его салоне находились две молодые женщины. К счастью, они выбрались из воды самостоятельно. После осмотра медиками, дамы от госпитализации отказались", - говорится в сообщении. Иномарку пришлось вызволять спасателям Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга при помощи автокрана.

https://ria.ru/20241021/moskva-1979081480.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург