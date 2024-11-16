https://ria.ru/20241116/peterburg-1984143474.html
В Петербурге автомобиль, в котором были две женщины, упал в канал
В Петербурге автомобиль, в котором были две женщины, упал в канал - РИА Новости, 16.11.2024
В Петербурге автомобиль, в котором были две женщины, упал в канал
Автомобиль, в котором находились две женщины, минувшей ночью упал в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге, они выбрались из воды сами, автомобиль пришлось... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:59
2024-11-16T12:59
2024-11-16T13:20
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Автомобиль, в котором находились две женщины, минувшей ночью упал в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге, они выбрались из воды сами, автомобиль пришлось доставать спасателям при помощи автокрана, сообщает городское ГУМЧС. "Минувшей ночью легковой автомобиль решил искупаться в водах Дудергофского канала. В этот момент в его салоне находились две молодые женщины. К счастью, они выбрались из воды самостоятельно. После осмотра медиками, дамы от госпитализации отказались", - говорится в сообщении. Иномарку пришлось вызволять спасателям Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга при помощи автокрана.
https://ria.ru/20241021/moskva-1979081480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге автомобиль, в котором были две женщины, упал в канал
Автомобиль, в котором были две женщины, упал в Дудергофский канал в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Автомобиль, в котором находились две женщины, минувшей ночью упал в Дудергофский канал в Санкт-Петербурге, они выбрались из воды сами, автомобиль пришлось доставать спасателям при помощи автокрана, сообщает городское ГУМЧС.
"Минувшей ночью легковой автомобиль решил искупаться в водах Дудергофского канала. В этот момент в его салоне находились две молодые женщины. К счастью, они выбрались из воды самостоятельно. После осмотра медиками, дамы от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.
Иномарку пришлось вызволять спасателям Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга при помощи автокрана.