https://ria.ru/20241116/peskov-1984112440.html
Макрон не запрашивал разговор с Путиным, заявил Песков
Макрон не запрашивал разговор с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2024
Макрон не запрашивал разговор с Путиным, заявил Песков
Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:09
2024-11-16T06:09
2024-11-16T06:09
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франция
эммануэль макрон
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Макрон - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запрашивал ли лидер Франции телефонный разговор с российским лидером. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.
https://ria.ru/20241116/putin-1984101426.html
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россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Макрон не запрашивал разговор с Путиным, заявил Песков
Песков: Макрон не просил о телефонном разговоре с Путиным