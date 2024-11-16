https://ria.ru/20241116/peskov-1984112440.html

Макрон не запрашивал разговор с Путиным, заявил Песков

Макрон не запрашивал разговор с Путиным, заявил Песков - РИА Новости, 16.11.2024

Макрон не запрашивал разговор с Путиным, заявил Песков

Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:09

2024-11-16T06:09

2024-11-16T06:09

россия

франция

эммануэль макрон

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Макрон - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запрашивал ли лидер Франции телефонный разговор с российским лидером. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны.

https://ria.ru/20241116/putin-1984101426.html

россия

франция

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2024

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россия, франция, эммануэль макрон, дмитрий песков, владимир путин