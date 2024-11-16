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Конгресс США выделил более 180 миллиардов долларов Киеву с начала СВО - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/pentagon-1984112714.html
Конгресс США выделил более 180 миллиардов долларов Киеву с начала СВО
Конгресс США выделил более 180 миллиардов долларов Киеву с начала СВО - РИА Новости, 16.11.2024
Конгресс США выделил более 180 миллиардов долларов Киеву с начала СВО
Общая сумма всех средств, выделенных американским конгрессом на помощь Украине с момента начала СВО, превысила 182 миллиарда долларов, говорится в докладе... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:13
2024-11-16T06:13
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Общая сумма всех средств, выделенных американским конгрессом на помощь Украине с момента начала СВО, превысила 182 миллиарда долларов, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона. "С начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года конгресс США выделил или иным образом обеспечил по крайней мере 182,99 миллиарда долларов на операцию "Атлантическая решимость" и более широкую поддержку Украины", - утверждается в докладе главы офиса, уполномоченного осуществлять надзор за оказанием помощи Украине. Указанные средства были выделены по линии ряда федеральных агентств, включая непосредственно Пентагон, государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID). Почти три четверти из выделенных средств, или 131,36 миллиарда долларов, пошли на военные нужды, которые, как уточняется в докладе аудитора, с каждым годом только возрастали. Свыше 45 миллиардов долларов из этой суммы было выделено Пентагону на замену поставленного Киеву оборудования. В своих предыдущих отчетах офис генерального инспектора неоднократно указывал на проблемы с контролем за многомиллиардной помощью, выделяемой США на нужды Киева. В частности, в конце октября ведомство сообщило, что Пентагон не предоставил достаточной документации для подтверждения обоснованности порядка 1,1 миллиарда долларов, обозначив эти средства как "сомнительные расходы". В рамках проводимых генинспектором расследований также было установлено, что Пентагон существенно завышал цены на оружие для Украины: общая сумма переоцененного оборудования превысила 8 миллиардов долларов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241114/cnn-1983662087.html
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в мире, украина, россия, сша, министерство обороны сша, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, Конгресс США
Конгресс США выделил более 180 миллиардов долларов Киеву с начала СВО

Пентагон: конгресс выделил Киеву 182,99 миллиарда долларов с момента начала СВО

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Общая сумма всех средств, выделенных американским конгрессом на помощь Украине с момента начала СВО, превысила 182 миллиарда долларов, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона.
"С начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года конгресс США выделил или иным образом обеспечил по крайней мере 182,99 миллиарда долларов на операцию "Атлантическая решимость" и более широкую поддержку Украины", - утверждается в докладе главы офиса, уполномоченного осуществлять надзор за оказанием помощи Украине.
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Указанные средства были выделены по линии ряда федеральных агентств, включая непосредственно Пентагон, государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID).
Почти три четверти из выделенных средств, или 131,36 миллиарда долларов, пошли на военные нужды, которые, как уточняется в докладе аудитора, с каждым годом только возрастали. Свыше 45 миллиардов долларов из этой суммы было выделено Пентагону на замену поставленного Киеву оборудования.
В своих предыдущих отчетах офис генерального инспектора неоднократно указывал на проблемы с контролем за многомиллиардной помощью, выделяемой США на нужды Киева. В частности, в конце октября ведомство сообщило, что Пентагон не предоставил достаточной документации для подтверждения обоснованности порядка 1,1 миллиарда долларов, обозначив эти средства как "сомнительные расходы".
В рамках проводимых генинспектором расследований также было установлено, что Пентагон существенно завышал цены на оружие для Украины: общая сумма переоцененного оборудования превысила 8 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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