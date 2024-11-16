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Польские патроны калечили солдат ВСУ, заявил пленный - РИА Новости, 16.11.2024
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07:34 16.11.2024 (обновлено: 09:47 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/patrony-1984116828.html
Польские патроны калечили солдат ВСУ, заявил пленный
Польские патроны калечили солдат ВСУ, заявил пленный - РИА Новости, 16.11.2024
Польские патроны калечили солдат ВСУ, заявил пленный
Украинским военным, набранным в ВСУ из мест заключения, выдавали на полигоне польские боеприпасы, которые могли взорваться в стволе и покалечить человека,... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:34
2024-11-16T09:47
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинским военным, набранным в ВСУ из мест заключения, выдавали на полигоне польские боеприпасы, которые могли взорваться в стволе и покалечить человека, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, попавший в украинские войска из колонии. "Были моменты на полигоне, когда при тренировках при стрельбе разрывало дуло, газовую коробку, потому что нам выдавали польские патроны. И то же самое происходило с пулеметами. Разрывались просто в стволе эти патроны", - рассказывает пленный. Травмы, полученные от бракованных польских боеприпасов, командование ВСУ не фиксировало официально, говорит Мусиец. "Были травмы на полигоне. Некоторые моменты были зафиксированы, на бумаге записывалось, что человек травмировался. А некоторые моменты просто утаивались, и люди даже в госпиталь не ездили", - продолжает пленный. Мусиец рассказал, что его знакомым оторвало пальцы при использовании натовского пулемета с польскими боеприпасами. "Польские патроны были к АКМ, шведскому пулемету, а у нас даже "Браунинг" (американский пулемет M2 Browning - ред.) был. Пулеметные патроны вот эти (польские - ред.). И был момент, когда парням даже пальцы здоровые поотрывало, когда нажимали огонь - им отрубало пальцы", - пояснил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241116/saldo-1984116223.html
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353
60
353
60
Украинский пленный: на полигоне выдавали боеприпасы, которые могли взорваться в стволе
Украинским военным, набранным в ВСУ из мест заключения, выдавали на полигоне польские боеприпасы, которые могли взорваться в стволе и покалечить человека, рассказал РИА Новости пленный.
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в мире, украина, россия, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Вооруженные силы Украины
Польские патроны калечили солдат ВСУ, заявил пленный

Пленный Мусиец: польские патроны взрывались в стволе и калечили

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинским военным, набранным в ВСУ из мест заключения, выдавали на полигоне польские боеприпасы, которые могли взорваться в стволе и покалечить человека, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец, попавший в украинские войска из колонии.
"Были моменты на полигоне, когда при тренировках при стрельбе разрывало дуло, газовую коробку, потому что нам выдавали польские патроны. И то же самое происходило с пулеметами. Разрывались просто в стволе эти патроны", - рассказывает пленный.
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Травмы, полученные от бракованных польских боеприпасов, командование ВСУ не фиксировало официально, говорит Мусиец.
"Были травмы на полигоне. Некоторые моменты были зафиксированы, на бумаге записывалось, что человек травмировался. А некоторые моменты просто утаивались, и люди даже в госпиталь не ездили", - продолжает пленный.
Мусиец рассказал, что его знакомым оторвало пальцы при использовании натовского пулемета с польскими боеприпасами.
"Польские патроны были к АКМ, шведскому пулемету, а у нас даже "Браунинг" (американский пулемет M2 Browning - ред.) был. Пулеметные патроны вот эти (польские - ред.). И был момент, когда парням даже пальцы здоровые поотрывало, когда нажимали огонь - им отрубало пальцы", - пояснил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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