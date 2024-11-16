https://ria.ru/20241116/overchuk-1984192442.html

Оверчук объяснил странам АТЭС положение России в мировой экономике

Оверчук объяснил странам АТЭС положение России в мировой экономике - РИА Новости, 16.11.2024

Оверчук объяснил странам АТЭС положение России в мировой экономике

В странах АТЭС будет расти понимание экономической роли России в мире, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T21:47

2024-11-16T21:47

2024-11-16T21:50

экономика

россия

алексей оверчук

саммит атэс в лиме

в мире

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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. В странах АТЭС будет расти понимание экономической роли России в мире, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Я, в частности, заострил внимание, что сегодня Россия, ВВП России по паритету покупательной способности, это четвёртая экономика мира. Сегодня мы являемся номер один экспортером зерна. То есть мы реально влияем на глобальные рынки, мы реально являемся глобальным игроком в экономике. Поэтому к ним это понимание, я думаю, будет приходить", - заявил Оверчук на брифинге по итогам саммита АТЭС, где он возглавлял российскую делегацию.

https://ria.ru/20241116/ates-1984191117.html

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экономика, россия, алексей оверчук, саммит атэс в лиме, в мире