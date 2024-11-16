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Чернышенко и Кравцов поздравили победителей олимпиады школьников по ИИ - РИА Новости, 16.11.2024
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16:36 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/olimpiada-1984165735.html
Чернышенко и Кравцов поздравили победителей олимпиады школьников по ИИ
Чернышенко и Кравцов поздравили победителей олимпиады школьников по ИИ - РИА Новости, 16.11.2024
Чернышенко и Кравцов поздравили победителей олимпиады школьников по ИИ
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили победителей Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту, РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:36
2024-11-16T16:36
россия
москва
краснодарский край
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
владимир путин
московский физико-технический институт
технологии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили победителей Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. "Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили победителей Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту. Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту 2024 года. Наибольшее количество баллов набрал ученик 11-го класса из Москвы Яромир Хрыкин - он стал абсолютным победителем", - говорится в сообщении. Кроме того, первое место разделили Артем Каштымов из Краснодарского края, Андрей Хлопотных из Санкт-Петербурга, Артем Мазур из Москвы. Все они также являются учениками 11-х классов. В то же время, второе и третье места заняли восемь учеников 10-11-х классов из Москвы, Новосибирской области и Республики Башкортостан. "Друзья, ваши высокие достижения на олимпиаде – это не просто победа в соревновании, а доказательство одаренности, упорства и глубоких знаний в области искусственного интеллекта. Сегодня перед нами стоит общая цель, обозначенная президентом Владимиром Путиным, – обеспечение технологического лидерства России. Ваши успехи показывают, что в стране действительно есть талантливые и целеустремленные ребята, способные помочь в ее достижении", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Отмечается, что победители и призеры олимпиады смогут получить преимущества в виде дополнительных баллов или зачисления без вступительных испытаний при поступлении в ведущие вузы страны. Помимо этого, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводится уже четвертый год и благодаря ей дети из всех регионов России могут стать частью большого сообщества будущих IT-специалистов. "Важную роль в укреплении научно-технологического суверенитета нашей страны играет развитие технологий использования искусственного интеллекта. В этом году в олимпиаде приняли участие более 18 тысяч школьников из всех регионов России. Они прошли серьезный отбор, и в Москве собрались лучшие молодые исследователи этой области компьютерной науки", - подчеркнул он. Сообщается, что финал олимпиады проходил с 11 по 16 ноября на базе Московского физико-технического института, а церемония награждения победителей и призеров состоялась в московском офисе VK.
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россия, москва, краснодарский край, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, владимир путин, московский физико-технический институт, технологии, образование - общество
Россия, Москва, Краснодарский край, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Московский физико-технический институт, Технологии, Образование - Общество

Чернышенко и Кравцов поздравили победителей олимпиады школьников по ИИ

© Фото : Правительство России/TelegramПобедители Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту
Победители Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Правительство России/Telegram
Победители Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравили победителей Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
"Дмитрий Чернышенко и Сергей Кравцов поздравили победителей Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту. Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту 2024 года. Наибольшее количество баллов набрал ученик 11-го класса из Москвы Яромир Хрыкин - он стал абсолютным победителем", - говорится в сообщении.
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Кроме того, первое место разделили Артем Каштымов из Краснодарского края, Андрей Хлопотных из Санкт-Петербурга, Артем Мазур из Москвы. Все они также являются учениками 11-х классов. В то же время, второе и третье места заняли восемь учеников 10-11-х классов из Москвы, Новосибирской области и Республики Башкортостан.
«
"Друзья, ваши высокие достижения на олимпиаде – это не просто победа в соревновании, а доказательство одаренности, упорства и глубоких знаний в области искусственного интеллекта. Сегодня перед нами стоит общая цель, обозначенная президентом Владимиром Путиным, – обеспечение технологического лидерства России. Ваши успехи показывают, что в стране действительно есть талантливые и целеустремленные ребята, способные помочь в ее достижении", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Отмечается, что победители и призеры олимпиады смогут получить преимущества в виде дополнительных баллов или зачисления без вступительных испытаний при поступлении в ведущие вузы страны.
Помимо этого, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводится уже четвертый год и благодаря ей дети из всех регионов России могут стать частью большого сообщества будущих IT-специалистов.
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"Важную роль в укреплении научно-технологического суверенитета нашей страны играет развитие технологий использования искусственного интеллекта. В этом году в олимпиаде приняли участие более 18 тысяч школьников из всех регионов России. Они прошли серьезный отбор, и в Москве собрались лучшие молодые исследователи этой области компьютерной науки", - подчеркнул он.
Сообщается, что финал олимпиады проходил с 11 по 16 ноября на базе Московского физико-технического института, а церемония награждения победителей и призеров состоялась в московском офисе VK.
 
РоссияМоскваКраснодарский крайДмитрий ЧернышенкоСергей КравцовВладимир ПутинМосковский физико-технический институтТехнологииОбразование - Общество
 
 
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