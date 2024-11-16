https://ria.ru/20241116/obstrel-1984168691.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:05

2024-11-16T17:05

2024-11-16T17:05

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия