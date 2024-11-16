https://ria.ru/20241116/obekt-1983957421.html

"Неочевидный объект". НАТО нащупала болевую точку Москвы

"Неочевидный объект". НАТО нащупала болевую точку Москвы - РИА Новости, 16.11.2024

"Неочевидный объект". НАТО нащупала болевую точку Москвы

Швеция и Норвегия вслед за европейскими соседями отказываются от политики мультикультурализма. Правда, выборочно — лишь в отношении РПЦ, которая, по мнению... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:00

2024-11-16T08:00

2024-11-16T08:12

религия

швеция

норвегия

вестерос (швеция)

русская православная церковь

московский патриархат

нато

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Швеция и Норвегия вслед за европейскими соседями отказываются от политики мультикультурализма. Правда, выборочно — лишь в отношении РПЦ, которая, по мнению властей, якобы выполняет поставленные Кремлем стратегически важные задачи. В тихом омуте…В последние дни знаменитая русская поговорка стала очень актуальна для маленького шведского городка Вестероса. До столицы — всего полтора часа езды. Вокруг лес, чудный вид на озеро Меларен. Тишь да гладь да божья благодать.Этим, наверное, местные власти и руководствовались, когда разрешили в 2017-м построить здесь православный храм во имя Казанской иконы Божией Матери. Никто ведь и подумать не мог, что он станет причиной больших проблем.Спустя семь лет стало очевидно: расположение церкви невыгодно с точки зрения безопасности. Слишком близко к стратегически важному аэропорту, водоочистным сооружениям и энергетическим компаниям.Таким образом, приход Казанской иконы "представляет собой "потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации". К такому выводу пришел сотрудник Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон."Когда силы обороны (Швеции. — Прим. ред.), — добавил он, — проводят учения в аэропорту или рядом с ним, как это было в июне, они делают это под возможным наблюдением церкви".Диалог с РПЦ в целом резко изменился в феврале 2022-го. Сперва Служба государственной безопасности (СЭПО) начала срочную проверку в отношении русскоязычных клириков. А этой весной Управление по поддержке религиозных общин решило полностью прекратить финансирование РПЦ в стране.И если в прошлом году немногочисленные — всего десять — приходы Русской церкви получили от государства почти 200 тысяч крон, то теперь, вероятнее всего, им не стоит ждать ничего.Всему виной выводы, к которым пришли силовики, тщательно наблюдая за деятельностью, в частности, прихода в Вестеросе. Представители Русской церкви "имели контакты" с людьми, работающими на российскую разведку в Швеции."Российское государство, — пояснили в СЭПО, — использует Русскую православную церковь в Швеции как платформу для ведения разведывательной деятельности в стране"."Отсюда открывается хороший вид"Озабоченность шведских властей "подозрительной" активностью РПЦ возникла не на пустом месте. Они руководствуются опытом соседей.Например, Норвегии, где Московский патриархат приобрел недвижимость Сёрейде в — о ужас! — в трех километрах от главной военно-морской базы королевского флота Хоконсверн. По данным журналистского расследования, здание прихода пустует: шторы всегда задернуты, свет никогда не горит.Храм в Сёрейде — не единственное, чем располагает РПЦ. Еще есть несколько молитвенных зданий в Кармёй, Клеппе, Брюне. А также в Ставангере, где оно расположено в 15 минутах ходьбы от Объединенного военного центра НАТО.Любопытно, что почти все вышеперечисленные объекты (кроме Сёрейда) были куплены приблизительно в 2017-м. И до последнего момента норвежские власти не заботились о том, что творится под куполами русских храмов. Примечательно, что эксперты не торопятся обвинять священников в подрыве основ безопасности."Теоретически есть вероятность, что эти здания используют не только в религиозных целях, — поделилась мнением с журналистами ведущий специалист в области критической инфраструктуры Норвежской военно-морской академии Альфа Сефланд Винге. — Но утверждать это с уверенность я не могу".Она добавила: русские приходы до последнего момента не запятнали себя в чем-либо незаконном. Единственное, что пока остается непонятным — для чего одной из общин нужно было переезжать в Сёрейд, поближе к главной базе ВМС."Есть, конечно, возможность установить на куполе храма или звоннице камеру видеонаблюдения. Мимо пройти невозможно. Все просматривается. К тому же открывается неприлично хороший вид на Хоконсверн", — рассуждает Винге.Но тут же уточняет: даже если Служба безопасности выскажет опасения по этому поводу, нельзя забывать о принципе свободы вероисповедания. А выдвигаемые обвинения следует документально подтвердить.Каким путем идтиВласти Швеции и Норвегии думают, какими методами лучше всего повлиять на деятельность РПЦ без ущерба собственному престижу. Склоняются к варианту Финляндии.Есть прецедент: администрация города Канкаанпяа отказала троим россиянам в покупке заброшенного дома для престарелых рядом с армейским полигоном. По соображениям национальной безопасности, разумеется.Но, руководствуясь этим, легко пойти по другому пути, который уже выбрали для себя несколько европейских стран.Дискурс об РПЦ как о "тайном агенте Кремля" вовсю идет в Бельгии, Чехии, Болгарии, Эстонии. В последней, в частности, власти сперва выслали главу местной православной церкви (ЭПЦ), канонически связанной с Московским патриархатом. А затем и вовсе перешли в открытую конфронтацию.На данный момент религиозная организация — в шаге от официального признания "экстремистской организацией" и юридической ликвидации.Высылкой с русских подворий в последние два года занимаются Болгария и Чехия. Клириков депортируют без каких-либо объяснений. Звучит лишь формулировка: "По соображениям нацбезопасности".Настоятеля Петропавловской церкви в Карловых Варах, например, и вовсе судили. Но с материалами дела ознакомиться не дали — гриф "Совершенно секретно". Все в лучших традициях Кафки: обвинили, приговорили, но непонятно за что.В начале октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом признать РПЦ "инструментом российского влияния и пропаганды". Согласно документу, государства-члены "должны быть способны противодействовать и нейтрализовать любую пропаганду, которая противоречит основным ценностям Европейской конвенции по правам человека".Становится понятно, что колебания Швеции и Норвегии по поводу мер воздействия — вопрос времени. И выбор скоро будет сделан.

https://ria.ru/20241114/zhertvy-1983588232.html

швеция

норвегия

вестерос (швеция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

швеция, норвегия, вестерос (швеция), русская православная церковь, московский патриархат, нато, аналитика - религия и мировоззрение