https://ria.ru/20241116/novocheboksarsk-1984158370.html
В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске
В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске - РИА Новости, 16.11.2024
В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске
Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщает Минздрав Чувашии. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:30
2024-11-16T15:30
2024-11-16T16:07
здоровье - общество
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщает Минздрав Чувашии.Ранее ведомство сообщало, что 171 человек обратились к врачам в Новочебоксарске после посещения столовой школы №4, из них шесть госпитализированы, ещё 165 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса."Оперативная информация по состоянию на 15.00 16 ноября по ситуации массового обращения учащихся школы №4 Новочебоксарска со схожими симптомами за медицинской помощью. Количество госпитализированных детей остается прежним - 6 пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия), Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске
Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске выросло до 205