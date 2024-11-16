https://ria.ru/20241116/novocheboksarsk-1984158370.html

В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске

В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске - РИА Новости, 16.11.2024

В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске

Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщает Минздрав Чувашии. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:30

2024-11-16T15:30

2024-11-16T16:07

здоровье - общество

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщает Минздрав Чувашии.Ранее ведомство сообщало, что 171 человек обратились к врачам в Новочебоксарске после посещения столовой школы №4, из них шесть госпитализированы, ещё 165 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса."Оперативная информация по состоянию на 15.00 16 ноября по ситуации массового обращения учащихся школы №4 Новочебоксарска со схожими симптомами за медицинской помощью. Количество госпитализированных детей остается прежним - 6 пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)