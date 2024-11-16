https://ria.ru/20241116/novocheboksarsk-1984125978.html

Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске выросло

Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске выросло - РИА Новости, 16.11.2024

Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске выросло

Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 171 человека, шесть из них госпитализированы, сообщает минздрав... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:48

2024-11-16T09:48

2024-11-16T10:06

новочебоксарск

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя - РИА Новости. Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 171 человека, шесть из них госпитализированы, сообщает минздрав Чувашии.Ранее ведомство сообщало, что 163 человека обратились к врачам в Новочебоксарске после посещения столовой школы №4: 34 вызвали скорую помощь, ещё 129 обратились за амбулаторной помощью в поликлинику. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса."Оперативная информация на 9:30 16 ноября по ситуации массового обращения учащихся школы №4 Новочебоксарска со схожими симптомами за медицинской помощью. Количество госпитализированных детей остается прежним - 6 пациентов в средней степени тяжести. 165 пациентов, включая одного взрослого, проходят лечение амбулаторно. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Отмечается, что всем заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

https://ria.ru/20240725/infektsiya-1962005999.html

новочебоксарск

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новочебоксарск, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)