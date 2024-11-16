https://ria.ru/20241116/nato-1984185588.html

Экс-генсек НАТО назвал увеличение поставок оружия Киеву путем к миру

Экс-генсек НАТО назвал увеличение поставок оружия Киеву путем к миру - РИА Новости, 16.11.2024

Экс-генсек НАТО назвал увеличение поставок оружия Киеву путем к миру

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что увеличение поставок оружия Киеву и снятие ограничений на его использование якобы поспособствует достижению... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:01

2024-11-16T20:01

2024-11-16T20:33

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андерс фог расмуссен

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метте фредериксен

нато

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что увеличение поставок оружия Киеву и снятие ограничений на его использование якобы поспособствует достижению мира на Украине. "Я думаю, что самое главное, что мы можем сейчас сделать для достижения мира на Украине, это поставить ей еще больше оружия и снять все ограничения на то оружие, которое мы даем", - приводит его слова телерадиокомпания DR. Таким образом, Расмуссен ушел от ответа на вопрос о том, может ли премьер-министр Дании Метте Фредериксен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. В пятницу Кремль и Берлин сообщили о телефонном разговоре между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и российским президентом Владимиром Путиным. Он состоялся по инициативе немецкой стороны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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