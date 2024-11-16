https://ria.ru/20241116/moskva-1984187354.html

Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву

Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву - РИА Новости, 16.11.2024

Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву

Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, которых удерживали в Чаде, освобождены и прибыли в Москву, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:21

2024-11-16T20:21

2024-11-16T20:26

в мире

россия

белоруссия

чад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571612150_20:0:900:495_1920x0_80_0_0_4515bf553d8d19312f9f55bf9593bb32.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, которых удерживали в Чаде, освобождены и прибыли в Москву, сообщили РИА Новости коллеги Шугалея. "Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву", - сказал собеседник агентства. Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент страны Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он также заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека. Коллеги социолога сообщили РИА Новости, что Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пропустили на границе. МИД РФ сообщал, что Москва принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.

https://ria.ru/20240925/chad-1974547364.html

россия

белоруссия

чад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, чад