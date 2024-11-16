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Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву - РИА Новости, 16.11.2024
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20:21 16.11.2024 (обновлено: 20:26 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/moskva-1984187354.html
Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву
Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву - РИА Новости, 16.11.2024
Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву
Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, которых удерживали в Чаде, освобождены и прибыли в Москву, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:21
2024-11-16T20:26
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, которых удерживали в Чаде, освобождены и прибыли в Москву, сообщили РИА Новости коллеги Шугалея. "Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву", - сказал собеседник агентства. Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент страны Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он также заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека. Коллеги социолога сообщили РИА Новости, что Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пропустили на границе. МИД РФ сообщал, что Москва принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
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в мире, россия, белоруссия, чад
В мире, Россия, Белоруссия, Чад
Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву

Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Шугалея, прибыли в Москву

Самер Суэйфан и Максим Шугалей
Самер Суэйфан и Максим Шугалей - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, которых удерживали в Чаде, освобождены и прибыли в Москву, сообщили РИА Новости коллеги Шугалея.
"Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву", - сказал собеседник агентства.
Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент страны Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он также заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.
Коллеги социолога сообщили РИА Новости, что Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пропустили на границе.
МИД РФ сообщал, что Москва принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.
Столица Чада Нджамена - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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25 сентября, 10:21
 
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