https://ria.ru/20241116/moskva-1984108849.html

Синоптик предупредила о возможной гололедице в Москве на следующей неделе

Синоптик предупредила о возможной гололедице в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 16.11.2024

Синоптик предупредила о возможной гололедице в Москве на следующей неделе

Снежный покров в Москве в ближайшую неделю не установится, осадки ожидаются во второй половине следующей недели, но они будут в виде дождя с мокрым снегом, при... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:29

2024-11-16T04:29

2024-11-16T04:29

общество

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марина макарова

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Снежный покров в Москве в ближайшую неделю не установится, осадки ожидаются во второй половине следующей недели, но они будут в виде дождя с мокрым снегом, при этом возможна гололедица, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Нет, пока нет", - ответила Макарова на вопрос, может ли в ближайшую неделю в Москве установиться снежный покров. При этом синоптик отметила, что условия для гололедицы будут, поскольку в ночные часы местами в столице прогнозируется минусовая температура. "Что касается второй половины следующей недели, по предварительному прогнозу, будет облачная погода, в четверг-пятницу будут осадки, предварительно, умеренные, и в субботу-воскресенье - небольшие", - сообщила метеоролог. Она уточнила, что осадки будут в смешанной фазе, то есть ожидается дождь с мокрым снегом.

https://ria.ru/20241114/moskva-1983680760.html

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общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, погода