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Синоптик предупредила о возможной гололедице в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 16.11.2024
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04:29 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/moskva-1984108849.html
Синоптик предупредила о возможной гололедице в Москве на следующей неделе
Синоптик предупредила о возможной гололедице в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 16.11.2024
Синоптик предупредила о возможной гололедице в Москве на следующей неделе
Снежный покров в Москве в ближайшую неделю не установится, осадки ожидаются во второй половине следующей недели, но они будут в виде дождя с мокрым снегом, при... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T04:29
2024-11-16T04:29
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марина макарова
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Снежный покров в Москве в ближайшую неделю не установится, осадки ожидаются во второй половине следующей недели, но они будут в виде дождя с мокрым снегом, при этом возможна гололедица, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Нет, пока нет", - ответила Макарова на вопрос, может ли в ближайшую неделю в Москве установиться снежный покров. При этом синоптик отметила, что условия для гололедицы будут, поскольку в ночные часы местами в столице прогнозируется минусовая температура. "Что касается второй половины следующей недели, по предварительному прогнозу, будет облачная погода, в четверг-пятницу будут осадки, предварительно, умеренные, и в субботу-воскресенье - небольшие", - сообщила метеоролог. Она уточнила, что осадки будут в смешанной фазе, то есть ожидается дождь с мокрым снегом.
https://ria.ru/20241114/moskva-1983680760.html
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общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Погода
Синоптик предупредила о возможной гололедице в Москве на следующей неделе

Синоптик Макарова: в Москве будут условия для гололедицы на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМосквич на улице после ночного снегопада
Москвич на улице после ночного снегопада - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москвич на улице после ночного снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Снежный покров в Москве в ближайшую неделю не установится, осадки ожидаются во второй половине следующей недели, но они будут в виде дождя с мокрым снегом, при этом возможна гололедица, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Нет, пока нет", - ответила Макарова на вопрос, может ли в ближайшую неделю в Москве установиться снежный покров.
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При этом синоптик отметила, что условия для гололедицы будут, поскольку в ночные часы местами в столице прогнозируется минусовая температура.
"Что касается второй половины следующей недели, по предварительному прогнозу, будет облачная погода, в четверг-пятницу будут осадки, предварительно, умеренные, и в субботу-воскресенье - небольшие", - сообщила метеоролог.
Она уточнила, что осадки будут в смешанной фазе, то есть ожидается дождь с мокрым снегом.
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