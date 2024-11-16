https://ria.ru/20241116/miting-1984186441.html

СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА - РИА Новости, 16.11.2024

СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

Уголовное дело возбуждено для проверки достоверности информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА, сообщил СК РФ в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:12

2024-11-16T20:12

2024-11-16T20:12

происшествия

россия

москва

азербайджан

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено для проверки достоверности информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В соцсетях и СМИ начало распространяться видео, где группа лиц, держащих флаги Азербайджана, выкрикивает экстремистские лозунги, двигаясь якобы по территории МФЮА. В то же время, в пресс-службе МФЮА РИА Новости сообщили, что митинг с призывами к межнациональной розни проходил вне здания Московского финансово-юридического университета, однако вуз проводит внутреннюю проверку и сотрудничает с правоохранительными органами, так как в ходе митинга был использован флаг университета. "С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также подлинности размещенной в сети интернет видеозаписи и озвученных высказываний следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В рамках уголовного дела назначены необходимые исследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и результатах проведенных экспертных исследований. Кроме того, ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

https://ria.ru/20241004/vandaly-1976404070.html

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происшествия, россия, москва, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)