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СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА - РИА Новости, 16.11.2024
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20:12 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/miting-1984186441.html
СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА
СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА - РИА Новости, 16.11.2024
СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА
Уголовное дело возбуждено для проверки достоверности информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА, сообщил СК РФ в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:12
2024-11-16T20:12
происшествия
россия
москва
азербайджан
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено для проверки достоверности информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА, сообщил СК РФ в Telegram-канале. В соцсетях и СМИ начало распространяться видео, где группа лиц, держащих флаги Азербайджана, выкрикивает экстремистские лозунги, двигаясь якобы по территории МФЮА. В то же время, в пресс-службе МФЮА РИА Новости сообщили, что митинг с призывами к межнациональной розни проходил вне здания Московского финансово-юридического университета, однако вуз проводит внутреннюю проверку и сотрудничает с правоохранительными органами, так как в ходе митинга был использован флаг университета. "С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также подлинности размещенной в сети интернет видеозаписи и озвученных высказываний следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В рамках уголовного дела назначены необходимые исследования", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и результатах проведенных экспертных исследований. Кроме того, ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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происшествия, россия, москва, азербайджан, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Азербайджан, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

СК проверит данные о митинге с призывами к межнациональной розни в МФЮА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено для проверки достоверности информации о митинге с призывами к межнациональной розни, который якобы прошел в МФЮА, сообщил СК РФ в Telegram-канале.
В соцсетях и СМИ начало распространяться видео, где группа лиц, держащих флаги Азербайджана, выкрикивает экстремистские лозунги, двигаясь якобы по территории МФЮА. В то же время, в пресс-службе МФЮА РИА Новости сообщили, что митинг с призывами к межнациональной розни проходил вне здания Московского финансово-юридического университета, однако вуз проводит внутреннюю проверку и сотрудничает с правоохранительными органами, так как в ходе митинга был использован флаг университета.
"С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также подлинности размещенной в сети интернет видеозаписи и озвученных высказываний следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В рамках уголовного дела назначены необходимые исследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, установленных обстоятельствах и результатах проведенных экспертных исследований. Кроме того, ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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ПроисшествияРоссияМоскваАзербайджанАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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