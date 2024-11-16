https://ria.ru/20241116/mchs-1984115667.html
В Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин
В Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин - РИА Новости, 16.11.2024
В Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин
Шесть легковых автомобилей сгорели ночью в Шушарах, еще две стоявшие рядом машины повреждены, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:58
2024-11-16T06:58
2024-11-16T06:58
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Шесть легковых автомобилей сгорели ночью в Шушарах, еще две стоявшие рядом машины повреждены, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу. "В 3.42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Шушары, улица Вишерская, дом 2, строение 1. Горели шесть легковых автомобилей по всей площади, повреждены два рядом стоящих легковых автомобиля. В 4.02 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Сведения о пострадавших, как отмечается, не поступали. К ликвидации пожара привлекались от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.
https://ria.ru/20241116/mchs-1984109946.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин
МЧС: на улице Вишерской в Шушарах ночью сгорели шесть автомобилей