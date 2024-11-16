https://ria.ru/20241116/mchs-1984115667.html

В Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин

В Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин - РИА Новости, 16.11.2024

В Шушарах ночью сгорели шесть легковых машин

Шесть легковых автомобилей сгорели ночью в Шушарах, еще две стоявшие рядом машины повреждены, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:58

2024-11-16T06:58

2024-11-16T06:58

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Шесть легковых автомобилей сгорели ночью в Шушарах, еще две стоявшие рядом машины повреждены, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу. "В 3.42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Шушары, улица Вишерская, дом 2, строение 1. Горели шесть легковых автомобилей по всей площади, повреждены два рядом стоящих легковых автомобиля. В 4.02 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Сведения о пострадавших, как отмечается, не поступали. К ликвидации пожара привлекались от МЧС две единицы техники и 10 человек личного состава.

https://ria.ru/20241116/mchs-1984109946.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)