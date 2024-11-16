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В Одинцове полностью потушили пожар в центре помощи жертвам насилия - РИА Новости, 16.11.2024
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05:11 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/mchs-1984109946.html
В Одинцове полностью потушили пожар в центре помощи жертвам насилия
В Одинцове полностью потушили пожар в центре помощи жертвам насилия - РИА Новости, 16.11.2024
В Одинцове полностью потушили пожар в центре помощи жертвам насилия
Пожар потушили в частном доме в подмосковном Одинцово, где горел Центр помощи жертвам домашнего насилия, сообщает МЧС России. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:11
2024-11-16T05:11
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар потушили в частном доме в подмосковном Одинцово, где горел Центр помощи жертвам домашнего насилия, сообщает МЧС России. Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя. "Пожар в Подмосковье полностью потушен", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово - три ребенка. Об этом же позднее говорил и Иванов, по его словам, дети отравились угарным газом, также пострадали и две женщины. По данным минздрава Подмосковья, при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасли двух человек, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.
https://ria.ru/20241116/odintsovo-1984109284.html
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Одинцове полностью потушили пожар в центре помощи жертвам насилия

МЧС: пожар в частном приюте в Одинцове полностью потушен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Пожар потушили в частном доме в подмосковном Одинцово, где горел Центр помощи жертвам домашнего насилия, сообщает МЧС России.
Вечером в пятницу в частном домовладении, расположенном в СНТ "Чигасово" Одинцовского городского округа, произошло возгорание. По данным главы округа Андрея Иванова, в здании находился частный приют, причиной пожара, по предварительным данным, могло стать короткое замыкание обогревателя.
"Пожар в Подмосковье полностью потушен", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В экстренных службах РИА Новости сообщали, что среди пострадавших при пожаре в Центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово - три ребенка. Об этом же позднее говорил и Иванов, по его словам, дети отравились угарным газом, также пострадали и две женщины. По данным минздрава Подмосковья, при пожаре пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным МЧС РФ, при пожаре в Одинцово спасли двух человек, всего в доме находились 26 человек, включая 18 детей, 24 из них покинули здание самостоятельно.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Пожар в Одинцове начался в пустой комнате, заявила глава центра помощи
Вчера, 04:52
 
ПроисшествияОдинцовоРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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