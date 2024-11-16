Маск пригрозил тем, кто распускал слухи об иностранном вмешательстве
Маск пригрозил последствиями распускавшим слухи об иностранном вмешательстве
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пригрозил в своем новом посте в соцсети X последствиями тем, кто распускает слухи об иностранном вмешательстве на фоне призыва провести расследование сообщений о якобы контактах Маска с российскими властями.
Ранее в субботу Маск заявил, что найдет и "уничтожит" тех, кто выдвинул обвинения в якобы его контактах с Россией.
"Будут последствия для тех, кто распространял газетные утки об иностранном вмешательстве. Молот правосудия приближается", - написал Маск в своем новом посте на своей странице в соцсети X.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо законодателей передавало, что член Комитета по международным отношениям Джин Шахин и председатель Комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид призвали Пентагон и министерство юстиции США провести расследование сообщений о якобы контактах Маска с российскими властями, включая президента Владимира Путина. Обеспокоенность вызвана сообщениями о предполагаемых разговорах Маска с российскими официальными лицами, которые, по утверждению газеты Wall Street Journal, имели место еще в октябре. Сенаторы предложили рассмотреть возможность его исключения из участия в госзакупках, если будет подтверждено нарушение правил.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала сенаторов-демократов в США заняться расследованием коррупции, в которой замешана семья действующего президента Джо Байдена, а также его преступных связей с киевским режимом по спонсированию терроризма, а не "контактов Маска с Россией".