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На Украине набросились на Маска из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 16.11.2024 (обновлено: 17:14 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/mask-1984151171.html
На Украине набросились на Маска из-за ситуации в Курской области
На Украине набросились на Маска из-за ситуации в Курской области - РИА Новости, 16.11.2024
На Украине набросились на Маска из-за ситуации в Курской области
ВСУ испытывают большие трудности в Курской области из-за того, что там не работает спутниковая связь Starlink компании SpaceX, принадлежащей американскому... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:18
2024-11-16T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
украина
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ВСУ испытывают большие трудности в Курской области из-за того, что там не работает спутниковая связь Starlink компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву."Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает", — пожаловался офицер.По мнению офицера, ВСУ не смогут удержать захваченные позиции в курском приграничье не только из-за проблем со связью, но и из-за отсутствия фортификационных сооружений.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действует 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более шести тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек в более чем 60 странах.По данным Минобороны от воскресенья, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20241116/kiev-1984125379.html
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безопасность, курская область, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, илон маск, служба безопасности украины, spacex
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Илон Маск, Служба безопасности Украины, SpaceX
На Украине набросились на Маска из-за ситуации в Курской области

Стариков: ВСУ терпят крах в Курской области из-за отказа Маска включать Starlink

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. ВСУ испытывают большие трудности в Курской области из-за того, что там не работает спутниковая связь Starlink компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.
"Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает", — пожаловался офицер.
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По мнению офицера, ВСУ не смогут удержать захваченные позиции в курском приграничье не только из-за проблем со связью, но и из-за отсутствия фортификационных сооружений.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действует 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более шести тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков ее спутникового интернета превышает два миллиона человек в более чем 60 странах.
По данным Минобороны от воскресенья, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 31 090 военнослужащих, 194 танка, 126 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортеров, 1102 боевые бронированные машины, 843 автомобиля, 262 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 62 станции РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники.
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