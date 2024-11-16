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Маск рассказал, что сделает с теми, кто обвинил его в связях с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
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14:11 16.11.2024 (обновлено: 15:50 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/mask-1984150250.html
Маск рассказал, что сделает с теми, кто обвинил его в связях с Россией
Маск рассказал, что сделает с теми, кто обвинил его в связях с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
Маск рассказал, что сделает с теми, кто обвинил его в связях с Россией
Американский предприниматель Илон Маск пообещал в соцсети X "найти и уничтожить" тех, кто обвинил его в контактах с Москвой. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:11
2024-11-16T15:50
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал в соцсети X "найти и уничтожить" тех, кто обвинил его в контактах с Москвой. Так он отреагировал на письмо члена сенатского Комитета по международным отношениям Джин Шахин и председателя Комитета по вооруженным силам Джека Рида. По информации агентства Reuters, сенаторы призвали Пентагон и Минюст расследовать заявления о том, что у Маска якобы есть контакты с российскими властями, включая президента Владимира Путина, а если эти обвинения найдут подтверждение — рассмотреть возможность исключения бизнесмена из участия в госзакупках.&quot;Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их. &lt;...&gt; Они (Шахин и Рид. — Прим. ред.) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?&quot; — задался вопросом Маск.Призыв к расследованию прозвучал на фоне подготовки победившего на выборах президента США Дональда Трампа к возвращению в Белый дом. Маск, который потратил на избирательную кампанию Трампа более 119 миллионов долларов, уже получил пост соруководителя нового ведомства, ориентированного на повышение эффективности госуправления.
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в мире, технологии, сша, россия, илон маск, джин шахин, дональд трамп, министерство обороны сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Технологии, США, Россия, Илон Маск, Джин Шахин, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Выборы президента США — 2024
Маск рассказал, что сделает с теми, кто обвинил его в связях с Россией

Маск заявил, что "найдет и уничтожит" тех, кто обвинил его в контактах с Россией

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск пообещал в соцсети X "найти и уничтожить" тех, кто обвинил его в контактах с Москвой.
Так он отреагировал на письмо члена сенатского Комитета по международным отношениям Джин Шахин и председателя Комитета по вооруженным силам Джека Рида. По информации агентства Reuters, сенаторы призвали Пентагон и Минюст расследовать заявления о том, что у Маска якобы есть контакты с российскими властями, включая президента Владимира Путина, а если эти обвинения найдут подтверждение — рассмотреть возможность исключения бизнесмена из участия в госзакупках.
«

"Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их. <...> Они (Шахин и Рид. — Прим. ред.) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?" — задался вопросом Маск.

Призыв к расследованию прозвучал на фоне подготовки победившего на выборах президента США Дональда Трампа к возвращению в Белый дом. Маск, который потратил на избирательную кампанию Трампа более 119 миллионов долларов, уже получил пост соруководителя нового ведомства, ориентированного на повышение эффективности госуправления.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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