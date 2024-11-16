https://ria.ru/20241116/maklyarskiy-1984105703.html

Историк раскрыл заслуги "драматурга из госбезопасности" Михаила Маклярского

Историк раскрыл заслуги "драматурга из госбезопасности" Михаила Маклярского - РИА Новости, 16.11.2024

Историк раскрыл заслуги "драматурга из госбезопасности" Михаила Маклярского

Знаменитый контрразведчик Михаил Маклярский осенью 1941 года готовил надежные легенды для агентов, оставляемых в Москве для борьбы с гитлеровцами в случае сдачи РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T03:01

2024-11-16T03:01

2024-11-16T03:02

ссср

россия

николай кузнецов

павел кадочников

украинская повстанческая армия

гулаг

нквд ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Знаменитый контрразведчик Михаил Маклярский осенью 1941 года готовил надежные легенды для агентов, оставляемых в Москве для борьбы с гитлеровцами в случае сдачи врагу советской столицы, затем участвовал в выдающейся операции "Монастырь" по продвижению в немецкий абвер стратегически важной дезинформации, а после Великой Отечественной войны писал сценарии популярных художественных фильмов, где чекисты представали интеллектуалами, переигрывающими врага силой мысли, а не приемами рукопашного боя и меткой стрельбой. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России, историк спецслужб Олег Матвеев. В субботу исполняется 115 лет со дня рождения Михаила Маклярского. ОСТРЫЙ УМ ВМЕСТО ПЕРЕСТРЕЛОК В сентябре 1947 года на советские экраны вышел художественный фильм Киевской киностудии "Подвиг разведчика" с Павлом Кадочниковым в главной роли. Популярный в то время актер, ставший впоследствии лауреатом трех Сталинских премий, народным артистом СССР и Героем Социалистического Труда, великолепно сыграл роль советского разведчика Алексея Федотова, заброшенного в тыл врага под именем немецкого офицера Генриха Эккерта. "Обращение авторов буквально на второй год после окончания Великой Отечественной войны к такой закрытой теме, как разведка, придало картине дополнительный зрительский интерес, поскольку в те времена данная сфера деятельности была основательно скрыта от общества "за семью печатями". Поэтому неслучайно, что фильм имел ошеломляющий успех. Только в отечественном кинопрокате его посмотрели около 23 миллионов зрителей, а после появления телевидения аудитория "Подвига разведчика" не поддается подсчету. Многие советские подростки ходили на него по нескольку раз, а для кого-то он стал определяющим в выборе жизненного пути", - рассказал Матвеев. "В фильме Павел Кадочников предстает не суперагентом-боевиком, бесконечно вступающим в перестрелки и силовые единоборства, а в образе разведчика-интеллектуала, переигрывающего врага острым умом, а не умением метко стрелять и быстро бегать. Именно в этом заключается сила картины, снятой задолго до появления англо-американской "бондианы" и других популярных западных кинопроизведений шпионско-детективного жанра", - подчеркнул эксперт. В титрах фильма авторами сценария указаны Константин Исаев, Михаил Блейман и Михаил Маклярский. "И если первые двое уже имели за плечами несколько кинокартин, то для Маклярского, создателя литературной основы сценария – пьесы "Подвиг остается неизвестным" – это был творческий дебют, причем творческий дебют полковника госбезопасности!", - сказал Матвеев. Лишь немногие посвященные, даже из числа работавших в известном здании на Лубянке сотрудников министерства государственной безопасности СССР, знали о том, что реальным прототипом главного героя фильма стал спецагент под псевдонимом "Колонист", он же Герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов. "Отважный разведчик и ликвидатор нацистских бонз действовал в тылу противника на Западной Украине в форме офицера вермахта с документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта в составе спецотряда "Победители" Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ) СССР. Кузнецов героически погиб весной 1944 года в неравной схватке с бандитами УПА* ("Украинская повстанческая армия"). А Михаил Маклярский, будучи начальником отдела 4-го Управления НКГБ СССР (разведка и диверсии за линией фронта), лично знал руководство отряда и Николая Кузнецова", - отметил Матвеев. По его словам, фильм получил признание не только у рядового зрителя, но и у руководителей страны. "Многие фразы из фильма стали крылатыми и до сих пор звучат из уст представителей старшего поколения, выросшего на нем. Неслучайно, что уже по прошествии нескольких месяцев после выхода в прокат его создатели, в том числе и соавтор сценария Михаил Маклярский были удостоены Сталинской премии", - добавил собеседник агентства. НЕВЕРОЯТНОЕ СПАСЕНИЕ В 1937-М Михаил (имя при рождении Исидор) Борисович Маклярский родился в городе Одессе 16 ноября (по новому стилю) 1909 года в семье портного. В 15 лет остался круглым сиротой и, тем не менее, сумел закончить школу-семилетку и профтехшколу, одновременно подрабатывая, где придется. Когда пришла пора идти на военную службу, достаточного грамотного по тем временам парня направили в органы Государственного политического управления (ГПУ) Туркменской ССР, где он прослужил четыре года сотрудником информационного отдела. "В конце 1931 года молодой чекист оказался в Москве в центральном аппарате ОГПУ в должности оперуполномоченного Особого отдела. История умалчивает о том, как ему удалось совершить такое головокружительное перемещение по службе, но можно смело предположить, что это произошло в составе "команды" какого-то крупного руководителя, переведенного в столицу. Подобная практика была в то время в порядке вещей, к тому же, в 1931 году пертурбации в руководстве ОГПУ носили глобальный характер", - сказал Матвеев. О заслугах Маклярского в этот период красноречивей всего свидетельствует только одна строка его анкеты: в 25 лет контрразведчик был удостоен знака "Почетный работник ВЧК-ГПУ" - высшей ведомственной награды органов госбезопасности СССР того времени, отметил эксперт. В конце 1935 года Маклярский оказывается в особом отделении аппарата по внутренней охране Кремля. "Но затем его дальнейшая карьера дает серьезную трещину. Летом 1936 года Маклярского переводят из престижного Московского Кремля на строительство канала Москва-Волга в оперативную часть Дмитлага НКВД СССР. А 1 мая 1937 года по личному указанию наркома внутренних дел Николая Ежова арестовывают по подозрению "в участии в террористической организации на канале Москва-Волга", - сказал Матвеев. "А дальше происходит просто невероятное для того времени: в самый пик массовых репрессий августа 1937 года, да еще с такой "убийственной" фабулой обвинения, Маклярского освобождают из-под стражи с формулировкой "за недоказанностью обвинения". Его переводят на работу в аппарат ГУЛАГа, но вскоре все-таки увольняют из органов НКВД. Видимо, сам факт ареста, да еще с такими серьезными подозрениями, способствовал утрате доверия к нему со стороны руководства", - добавил эксперт. ЛЕГЕНДЫ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ Но жизнь снова внесла свои коррективы в судьбу контрразведчика Михаила Маклярского. После разгрома германскими войсками Польши и начала Освободительного похода Красной Армии 17 сентября 1939 года на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины появились первые польские военнопленные, с которыми предстояло работать советской контрразведке. Поэтому Маклярского, как опытного сотрудника, возвращают на службу и назначают ни много ни мало начальником отдела только что созданного в системе НКВД Управления по делам военнопленных и интернированных. "В конце 1940 года снова крутой поворот в жизни Михаила Маклярского. Вернувшего доверие коллег контрразведчика переводят на секретно-политическую линию работы в 2-й отдел (СПО) Главного управления государственной безопасности НКВД СССР. СПО боролся с враждебной деятельностью участников антисоветских партий и групп, с антисоветской деятельностью церковников, сектантов, националистов, осуществлял контрразведывательное обслуживание вузов, втузов, учреждений культуры (киностудий, издательств, театров)", - сказал Матвеев. Должность начальника сразу двух отделов (секретно-политического и контрразведывательного) тогда занимал комиссар госбезопасности Петр Васильевич Федотов. На протяжении Великой Отечественной войны он будет руководить всей контрразведкой НКВД-НКГБ, а по ее окончании возглавит внешнюю разведку страны. "По-видимому, именно здесь кроется разгадка, почему главному герою своей пьесы "Подвиг остается неизвестным", а потом и кинокартины "Подвиг разведчика" Маклярский присвоил фамилию Федотов! К тому же именно Федотов еще до войны руководил работой в Москве спецагента "Колониста", - добавил Матвеев. В СПО Маклярский оказался на линии контрразведывательной работы среди писателей, работников искусства, академической, педагогической и прочей интеллигенции. "Общение с данной категорией людей заложило фундамент будущего драматурга и сценариста. Приобретенные навыки не раз пригодились ему в период войны", - пояснил Матвеев. В самом начале октября 1941 года, накануне введения осадного положения в Москве, Маклярского переводят под начало комиссара госбезопасности Павла Судоплатова во 2-й отдел НКВД СССР, ставший чуть позже знаменитым 4-м Управлением. Здесь он сходу включился в работу по формированию из самой лучшей и проверенной агентуры, в том числе и "родного" СПО, диверсионно-террористического подполья, на случай сдачи столицы противнику. В списке агентов, планируемых к оседанию в городе, значился и Николай Кузнецов ("Колонист"). А руководить объединенным подпольем предстояло переведенному на нелегальное положение начальнику контрразведки НКВД Петру Федотову. "Именно в эти тревожные дни будущий драматург начинает оттачивать свое перо, сочиняя легенды для оставляемых в городе агентов. Цена ошибки или небрежности – жизнь агента, а то и целой группы", - подчеркнул Матвеев. ИСКУСНАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБВЕРА Со временем Маклярский становится одним из руководителей структурных подразделений 4-го Управления НКВД-НКГБ, курирующих разведывательно-диверсионную деятельность на конкретных оккупированных территориях, а после их освобождения - на территории стран Восточной Европы. "Особо следует отметить личное участие Маклярского в разработке замысла выдающейся оперативной игры с немецким абвером под кодовым названием "Монастырь", которую подчиненные Павла Судоплатова проводили с февраля 1942 по май 1945 года", - сказал Матвеев. Ключевой фигурой операции стал агент СПО НКВД с 1934 года Александр Демьянов ("Гейне"), подставленный разведке противника как эмиссар якобы существующей в Москве подпольной прогерманской монархической организации "Престол". "Отработанная Маклярским легенда для ценного агента прошла тщательную проверку в абвере и вплоть до конца войны сформировала доверие к нему. В ходе завязавшейся длительной радиоигры противнику направлялась дезинформация стратегического характера, влиявшая на ход некоторых сражений", - рассказал Матвеев. В феврале 1947 года кавалер двух орденов Отечественной войны и двух орденов Красной Звезды 38-летний полковник Маклярский вынужден был уволиться из органов госбезопасности по болезни. А уже в сентябре того же года на экраны страны вышел фильм "Подвиг разведчика". ПРЕДТЕЧА ШТИРЛИЦА Пару лет после увольнения Маклярский проработал управляющим Объединения "Совэкспортфильм", но вскоре вернулся к творческой деятельности, став вместе с земляком-одесситом Константином Исаевым соавтором сценария фильма "Секретная миссия", вышедшего в прокат летом 1950 года. "Картина, которую увидели 19 миллионов зрителей кинотеатров и клубов по всей стране, по своей сюжетной линии в какой-то степени предвосхитила сюжет будущего шедевра Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны". По сценарию фильма "Секретная миссия" советская разведка разоблачила и сорвала сепаратные переговоры гитлеровцев с англо-американцами об односторонней капитуляции немецких войск на Западном фронте в 1945 году", - отметил Матвеев. "Примечательно, что героя актера Алексея Грибова – генерала советской разведки – зовут Петр Васильевич. Это, видимо, очередной реверанс и знак уважения соавтора сценария Михаила Маклярского в адрес тогдашнего начальника внешней разведки СССР, хорошо ему знакомого, Петра Васильевича Федотова, вместе с которым они когда-то готовили подпольную агентурную сеть на случай оккупации Москвы и прошли рука об руку всю войну", - сказал эксперт. За этот фильм авторский коллектив также получил Сталинскую премию, причем I степени (за "Подвиг разведчика" была премия II степени). Однако две Сталинские премии не спасли Маклярского от ареста в ноябре 1951 года по делу о так называемом "сионистском заговоре в МГБ". "Проведя в заключении ровно два года и не дождавшись приговора, он был освобождён после смерти Сталина и ареста Берии в соответствии с положениями Указа Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии", - добавил Матвеев. Выйдя на свободу, Маклярский окончательно избрал для себя творческую профессию писателя-драматурга, окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, включился в работу Союза писателей и Союза кинематографистов, стал первым руководителем Высших сценарных курсов, которые возглавлял целых 12 лет. На экраны страны с разной периодичностью стали выходить кинокартины, созданные по сценариям Михаила Маклярского в соавторстве с коллегами (Львом Шейниным, Кириллом Рапопортом и другими) о работе сотрудников контрразведки ("Выстрел в тумане", "Заговор послов", "Следствие продолжается", "Петерс", "Агент секретной службы"), о работе уголовного розыска ("Ночной патруль", "Инспектор уголовного розыска", "Будни уголовного розыска", "Расследование") и другие. Различными киностудиями страны по сценариям с участием Маклярского снято 11 художественных фильмов. Кроме того, драматург из госбезопасности стал автором более десятка пьес приключенческого жанра: "Опасный перекресток" (совместно с Алексеем Спешневым), "Совершенно секретно" (совместно с Константином Исаевым), "Несчастный случай" и "Пока не поздно" (оба - совместно с Дмитрием Холендро), "Кафе "Лира" и "Высшая мера наказания" (оба - совместно с Кириллом Рапопортом) и других. Писатель-драматург Михаил Маклярский скончался в июне 1978 года и похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Фильмы "Агент секретной службы" и "Расследование" вышли на экраны уже после его смерти.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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