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В Белоруссии не будет бомжей и тунеядцев, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.11.2024
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15:55 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/lukashenko-1984160559.html
В Белоруссии не будет бомжей и тунеядцев, заявил Лукашенко
В Белоруссии не будет бомжей и тунеядцев, заявил Лукашенко - РИА Новости, 16.11.2024
В Белоруссии не будет бомжей и тунеядцев, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев, все должны зарабатывать на жизнь себе и своей семье. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:55
2024-11-16T15:55
в мире
белоруссия
могилевская область
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев, все должны зарабатывать на жизнь себе и своей семье. "Давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие (передовики производства – ред.)? Далеко не все. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешает людям жить… Ребята, мы будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь", - сказал Лукашенко в субботу в Климовичах (Могилевская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании. Выступление президента транслировал телеканал "Первый информационный". Глава государства также отметил важность того, чтобы не допускать оттока трудоспособного населения из регионов. Он заявил, что надо на местах дать людям интересную работу, а сделать это можно только через создание новых производств и подъема качества жизни людей, чтобы "у человека вместе с зарплатой росли и мотивация, и квалификация". Президент заявил, что местные власти должны создавать режим, максимально благоприятный для всех ответственных инвесторов. "Если человек хочет вложить копейку в производство – поддержите его, определитесь, где нужна эта копейка, но не пускайте его по кругу (согласований у чиновников – ред.). Человек, пришедший со своими деньгами, опытный и квалифицированный, взял кредиты, - помогите ему создать производство. Там же будут работать люди", - продолжил он. Лукашенко пояснил, что меры поддержки есть, но они разрозненные, сосредоточены по разным документам. "Решения приняты, их надо актуализировать, объединить, сделать приоритетным национальным проектом. Администрация президента полгода назад получила такое задание, мы приведем наше законодательство в идеальное состояние, чтобы человек не метался по разным нормотворческим актам и не искал, как что-то организовать. Эта работа идет, в будущем году мы ее закончим", - подчеркнул он. Лукашенко заявил, что тема развития регионов Белоруссии должна красной нитью проходить через всю будущую пятилетку, так что на развитие районов и областей республики будет сделан главный упор. "Мы не должны стягивать людей в центр, в Минск и его окрестности. Люди должны жить по всей стране", - подчеркнул он. В целом президент пообещал, что в следующие пять лет страну "отшлифуют" и приведут в идеальное состояние.
https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957951628.html
https://ria.ru/20241102/belorussiya-1981501883.html
https://ria.ru/20241111/lukashenko-1983176438.html
белоруссия
могилевская область
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в мире, белоруссия, могилевская область, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Могилевская область, Минск, Александр Лукашенко
В Белоруссии не будет бомжей и тунеядцев, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что бомжам и тунеядцам предоставят рабочие места

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет бомжей и тунеядцев, все должны зарабатывать на жизнь себе и своей семье.
"Давайте будем откровенно говорить: у нас все желают работать, как лучшие (передовики производства – ред.)? Далеко не все. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и свою семью. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать. Те, кто мешает людям жить… Ребята, мы будем с вами серьезно разбираться, не обижайтесь", - сказал Лукашенко в субботу в Климовичах (Могилевская область) на празднике, посвященном окончанию уборочной кампании. Выступление президента транслировал телеканал "Первый информационный".
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Глава государства также отметил важность того, чтобы не допускать оттока трудоспособного населения из регионов. Он заявил, что надо на местах дать людям интересную работу, а сделать это можно только через создание новых производств и подъема качества жизни людей, чтобы "у человека вместе с зарплатой росли и мотивация, и квалификация".
Президент заявил, что местные власти должны создавать режим, максимально благоприятный для всех ответственных инвесторов. "Если человек хочет вложить копейку в производство – поддержите его, определитесь, где нужна эта копейка, но не пускайте его по кругу (согласований у чиновников – ред.). Человек, пришедший со своими деньгами, опытный и квалифицированный, взял кредиты, - помогите ему создать производство. Там же будут работать люди", - продолжил он.
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Лукашенко пояснил, что меры поддержки есть, но они разрозненные, сосредоточены по разным документам. "Решения приняты, их надо актуализировать, объединить, сделать приоритетным национальным проектом. Администрация президента полгода назад получила такое задание, мы приведем наше законодательство в идеальное состояние, чтобы человек не метался по разным нормотворческим актам и не искал, как что-то организовать. Эта работа идет, в будущем году мы ее закончим", - подчеркнул он.
Лукашенко заявил, что тема развития регионов Белоруссии должна красной нитью проходить через всю будущую пятилетку, так что на развитие районов и областей республики будет сделан главный упор. "Мы не должны стягивать людей в центр, в Минск и его окрестности. Люди должны жить по всей стране", - подчеркнул он.
В целом президент пообещал, что в следующие пять лет страну "отшлифуют" и приведут в идеальное состояние.
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