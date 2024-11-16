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Линднер прокомментировал намеренный развал правящей коалиции - РИА Новости, 16.11.2024
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18:36 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/lindner-1984178040.html
Линднер прокомментировал намеренный развал правящей коалиции
Линднер прокомментировал намеренный развал правящей коалиции - РИА Новости, 16.11.2024
Линднер прокомментировал намеренный развал правящей коалиции
Недавно уволенный министр финансов ФРГ и глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил в ответ на публикации СМИ о намеренном развале... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:36
2024-11-16T18:36
в мире
германия
потсдам
украина
олаф шольц
кристиан линднер
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Недавно уволенный министр финансов ФРГ и глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил в ответ на публикации СМИ о намеренном развале правившей коалиции, что речь идет о предвыборной борьбе и он не видит в этих материалах никакой новости. Ранее газета Zeit сообщила, что СвДП под руководством Линднера готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, план получил название "День Д" (D-Day). "Это предвыборная борьба. В чем новость? Олаф Шольц вчера признал, что он ещё летом думал о моей отставке. И, разумеется, СвДП должна была покинуть коалицию без изменения экономической политики. Вот почему я предложил Олафу Шольцу комплексный, упорядоченный путь к досрочным выборам. Так в чем же новость?" - приводится заявление Линднера на сайте СвДП. После публикации Zeit на СвДП и Линднера с резкой критикой обрушились высокопоставленные члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Так, генсек СДПГ Маттиас Мирш потребовал от бывших партнёров по коалиции извинений. Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге. В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
https://ria.ru/20241114/germaniya-1983652659.html
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в мире, германия, потсдам, украина, олаф шольц, кристиан линднер
В мире, Германия, Потсдам, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер
Линднер прокомментировал намеренный развал правящей коалиции

Экс-министр финансов Линднер не удивлен намеренным развалом правящей коалиции

© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Недавно уволенный министр финансов ФРГ и глава Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил в ответ на публикации СМИ о намеренном развале правившей коалиции, что речь идет о предвыборной борьбе и он не видит в этих материалах никакой новости.
Ранее газета Zeit сообщила, что СвДП под руководством Линднера готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, план получил название "День Д" (D-Day).
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"Это предвыборная борьба. В чем новость? Олаф Шольц вчера признал, что он ещё летом думал о моей отставке. И, разумеется, СвДП должна была покинуть коалицию без изменения экономической политики. Вот почему я предложил Олафу Шольцу комплексный, упорядоченный путь к досрочным выборам. Так в чем же новость?" - приводится заявление Линднера на сайте СвДП.
После публикации Zeit на СвДП и Линднера с резкой критикой обрушились высокопоставленные члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца. Так, генсек СДПГ Маттиас Мирш потребовал от бывших партнёров по коалиции извинений.
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Шольца был уволен глава минфина Линднер. Среди причин данного решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов в результате раскола в правительстве назначен 23 февраля следующего года. Чтобы соблюсти сроки, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, а 16 декабря пройдут соответствующие дебаты в бундестаге.
В случае выражения Шольцу доверия, он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов.
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В миреГерманияПотсдамУкраинаОлаф ШольцКристиан Линднер
 
 
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