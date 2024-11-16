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В Лиме открыли памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева - РИА Новости, 16.11.2024
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01:01 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/lima-1984102006.html
В Лиме открыли памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева
В Лиме открыли памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева - РИА Новости, 16.11.2024
В Лиме открыли памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук открыл в Лиме памятную табличку в честь выдающегося археолога российского происхождения Евгения Яковлева, передает корреспондент РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T01:01
2024-11-16T01:01
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук открыл в Лиме памятную табличку в честь выдающегося археолога российского происхождения Евгения Яковлева, передает корреспондент РИА Новости. Евгений Яковлев родился в 1896 году в Торжке Тверской губернии. После Гражданской войны эмигрировал сначала в Константинополь, потом в Южную Америку. Случайно попав в Перу, Яковлев решил изучать местное наследие, тогда еще малоизвестное - в частности, культуру Наска и наследие инков. В честь Яковлева названы переулок и площадь в районе Сан-Борхо в Лиме. "Мы собрались почтить память пионера исследований этнографии Наска, археолога и палеонтолога Евгения Яковлева, который посвятил жизнь изучению нашего достояния. Его работа олицетворяет собой союз между нашими странами и доказывает, что знания не имеют границ", - заявил на церемонии мэр района Сан-Борхо Марко Альварес. Алексей Оверчук отметил, что Яковлев был первым в изучении доколумбовой перуанской керамики. "В своей научной работе Яковлев сочетал знания ботаники, зоологии с результатами своих полевых исследований. Он умер рано, в 39 лет, но его вклад в науку был высоко оценен как его современниками, так и потомками", - отметил Оверчук. Он также поблагодарил перуанцев за сохранение памяти о Яковлеве.
https://ria.ru/20241114/overchuk-1983852693.html
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в мире, лима (город), торжок, южная америка, алексей оверчук, перу, россия
В мире, Лима (город), Торжок, Южная Америка, Алексей Оверчук, Перу, Россия
В Лиме открыли памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева

Оверчук открыл в Лиме памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме. Архивное фото
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук открыл в Лиме памятную табличку в честь выдающегося археолога российского происхождения Евгения Яковлева, передает корреспондент РИА Новости.
Евгений Яковлев родился в 1896 году в Торжке Тверской губернии. После Гражданской войны эмигрировал сначала в Константинополь, потом в Южную Америку. Случайно попав в Перу, Яковлев решил изучать местное наследие, тогда еще малоизвестное - в частности, культуру Наска и наследие инков. В честь Яковлева названы переулок и площадь в районе Сан-Борхо в Лиме.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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"Мы собрались почтить память пионера исследований этнографии Наска, археолога и палеонтолога Евгения Яковлева, который посвятил жизнь изучению нашего достояния. Его работа олицетворяет собой союз между нашими странами и доказывает, что знания не имеют границ", - заявил на церемонии мэр района Сан-Борхо Марко Альварес.
Алексей Оверчук отметил, что Яковлев был первым в изучении доколумбовой перуанской керамики.
"В своей научной работе Яковлев сочетал знания ботаники, зоологии с результатами своих полевых исследований. Он умер рано, в 39 лет, но его вклад в науку был высоко оценен как его современниками, так и потомками", - отметил Оверчук.
Он также поблагодарил перуанцев за сохранение памяти о Яковлеве.
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В миреЛима (город)ТоржокЮжная АмерикаАлексей ОверчукПеруРоссия
 
 
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