https://ria.ru/20241116/lima-1984102006.html

В Лиме открыли памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева

В Лиме открыли памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева - РИА Новости, 16.11.2024

В Лиме открыли памятную табличку в честь археолога Евгения Яковлева

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук открыл в Лиме памятную табличку в честь выдающегося археолога российского происхождения Евгения Яковлева, передает корреспондент РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T01:01

2024-11-16T01:01

2024-11-16T01:01

в мире

лима (город)

торжок

южная америка

алексей оверчук

перу

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1920x0_80_0_0_6fa3612c2f30036117d02f22eb11cfa6.jpg

ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук открыл в Лиме памятную табличку в честь выдающегося археолога российского происхождения Евгения Яковлева, передает корреспондент РИА Новости. Евгений Яковлев родился в 1896 году в Торжке Тверской губернии. После Гражданской войны эмигрировал сначала в Константинополь, потом в Южную Америку. Случайно попав в Перу, Яковлев решил изучать местное наследие, тогда еще малоизвестное - в частности, культуру Наска и наследие инков. В честь Яковлева названы переулок и площадь в районе Сан-Борхо в Лиме. "Мы собрались почтить память пионера исследований этнографии Наска, археолога и палеонтолога Евгения Яковлева, который посвятил жизнь изучению нашего достояния. Его работа олицетворяет собой союз между нашими странами и доказывает, что знания не имеют границ", - заявил на церемонии мэр района Сан-Борхо Марко Альварес. Алексей Оверчук отметил, что Яковлев был первым в изучении доколумбовой перуанской керамики. "В своей научной работе Яковлев сочетал знания ботаники, зоологии с результатами своих полевых исследований. Он умер рано, в 39 лет, но его вклад в науку был высоко оценен как его современниками, так и потомками", - отметил Оверчук. Он также поблагодарил перуанцев за сохранение памяти о Яковлеве.

https://ria.ru/20241114/overchuk-1983852693.html

https://ria.ru/20241114/peru-1983844382.html

лима (город)

торжок

южная америка

перу

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лима (город), торжок, южная америка, алексей оверчук, перу, россия