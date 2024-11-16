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Эмир Кустурица: я готов сделать фильм о Путине - РИА Новости, 16.11.2024
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11:00 16.11.2024 (обновлено: 17:56 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984048101.html
Эмир Кустурица: я готов сделать фильм о Путине
Эмир Кустурица: я готов сделать фильм о Путине - РИА Новости, 16.11.2024
Эмир Кустурица: я готов сделать фильм о Путине
Сербский режиссер Эмир Кустурица снова приехал в Москву и выступил почетным председателем Международного форума "Культура. Медиа. Цифра". В рамках форума в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:00
2024-11-16T17:56
интервью
россия
эмир кустурица
сербия
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Сербский режиссер Эмир Кустурица снова приехал в Москву и выступил почетным председателем Международного форума "Культура. Медиа. Цифра". В рамках форума в беседе с РИА Новости кинематографист заявил о готовности снять фильм о президенте России Владимире Путине, поделился мнением о Дональде Трампе, а также рассказал о своей работе над экранизациями Достоевского и Водолазкина.– Эмир, сейчас у вас, конечно, все спрашивают про ваш предстоящий фильм "Как я не снял "Преступление и наказание", который вы начнете снимать уже в следующем году. Могли бы вы поделиться деталями проекта: кого вы рассматриваете на главные роли, например?– Пока не могу этого сказать, потому что мы находимся в переговорах. Я не знаю, кто будет исполнять главную роль. Думаю, что это будет комбинация сербско-русских актеров, которые говорят по-русски и по-английски. В конце концов, это будет хорошо, уверен.– А можно предположить, что, например, Милош Бикович будет в вашем фильме? Хотели бы вы его видеть в вашем фильме?– Я хотел бы, да.– Вы также говорили, что хотите экранизировать "Лавра" Евгения Водолазкина. В какой стадии работа над ним?– Сейчас над проектом работает сценарист, который уже создал синопсис. Там надо написать сценарий, в котором будет проработана тема времени, о котором написано в романе. Но этот фильм будет.– А вы рассматриваете другие произведения Водолазкина? "Чагин", например?– "Чагин" – это очень хороший роман, очень интеллигентно написанный. Мне еще нравится его лучший роман – "Брисбен", в котором есть не только то, что было в "Чагине" – такой великолепный формализм. В "Брисбене" такое отношение к музыканту… Я и сам музыкант.– В следующем году мы отмечаем важную историческую дату – 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Планируете ли вы приехать в Россию 9 мая?– Наверное, да. Я был здесь пять лет назад и буду в следующем году.– Эмир, в апреле вы общались с президентом России Владимиром Путиным, рассказывали ему о своих творческих планах. Скажите, пожалуйста, предлагали ли вам снять фильм о Владимире Владимировиче?– Этого не было, но я всегда готов. Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче.– Поговорим о другом президенте: сейчас все в мире обсуждают американские выборы, победу Дональда Трампа. Как вы оцениваете фигуру Трампа?– Думаю, это лучше, чем если бы был Байден или Харрис, потому что в политике Трампа и республиканцев есть такой изоляционизм. На мой взгляд, то, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев.– А украинская сторона?– Мне кажется, на Украине нет такого авторитета, чтобы приступить к переговорам. От американцев зависит, откроются ли в мире двери, через которые надо пройти, чтобы вместе с русскими прийти к концу войны.– В начале ноября в Нови-Саде в Сербии была массовая акция протеста из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала. Протестующие требовали отставок руководства страны. Что вы думаете об этих протестах?– Это протесты, которые всегда были и всегда будут. Я не думаю, что это "оранжевая революция". Там есть проблемы с литием, который хотят выкапывать рядом с жилой местностью, но люди, которые против этого, они не враги Сербии
https://ria.ru/20241114/tramp-1983833808.html
https://ria.ru/20241114/rozhdestvo-1978554605.html
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интервью, россия, эмир кустурица, сербия
Интервью, Россия, Эмир Кустурица, Сербия

Эмир Кустурица: я готов сделать фильм о Путине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица отвечает на вопросы журналистов на первом международном форуме новых медиа "Культура. Медиа. Цифра" на территории кинозавода "Москино" в Москве
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица отвечает на вопросы журналистов на первом международном форуме новых медиа Культура. Медиа. Цифра на территории кинозавода Москино в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица отвечает на вопросы журналистов на первом международном форуме новых медиа "Культура. Медиа. Цифра" на территории кинозавода "Москино" в Москве
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Сербский режиссер Эмир Кустурица снова приехал в Москву и выступил почетным председателем Международного форума "Культура. Медиа. Цифра". В рамках форума в беседе с РИА Новости кинематографист заявил о готовности снять фильм о президенте России Владимире Путине, поделился мнением о Дональде Трампе, а также рассказал о своей работе над экранизациями Достоевского и Водолазкина.
Эмир, сейчас у вас, конечно, все спрашивают про ваш предстоящий фильм "Как я не снял "Преступление и наказание", который вы начнете снимать уже в следующем году. Могли бы вы поделиться деталями проекта: кого вы рассматриваете на главные роли, например?
– Пока не могу этого сказать, потому что мы находимся в переговорах. Я не знаю, кто будет исполнять главную роль. Думаю, что это будет комбинация сербско-русских актеров, которые говорят по-русски и по-английски. В конце концов, это будет хорошо, уверен.
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А можно предположить, что, например, Милош Бикович будет в вашем фильме? Хотели бы вы его видеть в вашем фильме?
– Я хотел бы, да.
Вы также говорили, что хотите экранизировать "Лавра" Евгения Водолазкина. В какой стадии работа над ним?
– Сейчас над проектом работает сценарист, который уже создал синопсис. Там надо написать сценарий, в котором будет проработана тема времени, о котором написано в романе. Но этот фильм будет.
А вы рассматриваете другие произведения Водолазкина? "Чагин", например?
– "Чагин" – это очень хороший роман, очень интеллигентно написанный. Мне еще нравится его лучший роман – "Брисбен", в котором есть не только то, что было в "Чагине" – такой великолепный формализм. В "Брисбене" такое отношение к музыканту… Я и сам музыкант.
В следующем году мы отмечаем важную историческую дату 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Планируете ли вы приехать в Россию 9 мая?
– Наверное, да. Я был здесь пять лет назад и буду в следующем году.
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Эмир, в апреле вы общались с президентом России Владимиром Путиным, рассказывали ему о своих творческих планах. Скажите, пожалуйста, предлагали ли вам снять фильм о Владимире Владимировиче?
– Этого не было, но я всегда готов. Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче.
Поговорим о другом президенте: сейчас все в мире обсуждают американские выборы, победу Дональда Трампа. Как вы оцениваете фигуру Трампа?
– Думаю, это лучше, чем если бы был Байден или Харрис, потому что в политике Трампа и республиканцев есть такой изоляционизм. На мой взгляд, то, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев.
А украинская сторона?
– Мне кажется, на Украине нет такого авторитета, чтобы приступить к переговорам. От американцев зависит, откроются ли в мире двери, через которые надо пройти, чтобы вместе с русскими прийти к концу войны.
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В начале ноября в Нови-Саде в Сербии была массовая акция протеста из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала. Протестующие требовали отставок руководства страны. Что вы думаете об этих протестах?
– Это протесты, которые всегда были и всегда будут. Я не думаю, что это "оранжевая революция". Там есть проблемы с литием, который хотят выкапывать рядом с жилой местностью, но люди, которые против этого, они не враги Сербии
 
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