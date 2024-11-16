Кулеба неожиданно высказался о заключении мира
Кулеба: Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения
© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета НАТО-Украина
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета НАТО-Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина якобы столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, утверждает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Economist.
"Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, и если Зеленский согласится (маловероятный сценарий), часть украинского общества воспротивится. Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом", — отметил он.
По словам бывшего дипломата, Трамп может ограничить поддержку Киева, а, лишившись финансирования, Украина может полностью потерять позиции.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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