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Кулеба неожиданно высказался о заключении мира - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/kuleba-1984196011.html
Кулеба неожиданно высказался о заключении мира
Кулеба неожиданно высказался о заключении мира - РИА Новости, 16.11.2024
Кулеба неожиданно высказался о заключении мира
Украина якобы столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, утверждает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:44
2024-11-16T22:44
специальная военная операция на украине
в мире
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
украина
киев
сша
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина якобы столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, утверждает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Economist."Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, и если Зеленский согласится (маловероятный сценарий), часть украинского общества воспротивится. Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом", — отметил он.По словам бывшего дипломата, Трамп может ограничить поддержку Киева, а, лишившись финансирования, Украина может полностью потерять позиции.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984190243.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, украина, киев, сша, дмитрий кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Украина, Киев, США, Дмитрий Кулеба
Кулеба неожиданно высказался о заключении мира

Кулеба: Украину ждет коллапс, в случае подписания невыгодного соглашения

© AP Photo / Pool/Johanna GeronМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета НАТО-Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета НАТО-Украина - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заседания Совета НАТО-Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина якобы столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, утверждает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Economist.
"Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, и если Зеленский согласится (маловероятный сценарий), часть украинского общества воспротивится. Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом", — отметил он.
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По словам бывшего дипломата, Трамп может ограничить поддержку Киева, а, лишившись финансирования, Украина может полностью потерять позиции.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВыборы президента США — 2024Дональд ТрампУкраинаКиевСШАДмитрий Кулеба
 
 
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