https://ria.ru/20241116/kuleba-1984196011.html

Кулеба неожиданно высказался о заключении мира

Кулеба неожиданно высказался о заключении мира - РИА Новости, 16.11.2024

Кулеба неожиданно высказался о заключении мира

Украина якобы столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, утверждает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T22:44

2024-11-16T22:44

2024-11-16T22:44

специальная военная операция на украине

в мире

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

украина

киев

сша

дмитрий кулеба

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина якобы столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, утверждает бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Economist."Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира, и если Зеленский согласится (маловероятный сценарий), часть украинского общества воспротивится. Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом", — отметил он.По словам бывшего дипломата, Трамп может ограничить поддержку Киева, а, лишившись финансирования, Украина может полностью потерять позиции.Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не раз критиковал подход Белого дома к разрешению украинского конфликта, а Зеленского назвал торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона. Он также утверждал, что сможет добиться урегулирования конфликта путем переговоров и всего за сутки. В Кремле отмечали, что проблема слишком сложная для такого простого решения.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984190243.html

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984162486.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, украина, киев, сша, дмитрий кулеба