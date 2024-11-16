Рейтинг@Mail.ru
В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/krym-1984194572.html
В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью
В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью - РИА Новости, 16.11.2024
В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью
Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:25
2024-11-16T22:25
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984194294_0:2:1278:721_1920x0_80_0_0_5ebdd437bb98d66b7b3ead82f092a25c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма, сообщает крымское управление МЧС РФ. "Поступило сообщение о том, что мать и шестнадцатилетняя дочь потерялись в лесу в селе Партизанское Симферопольского района. Самостоятельно выбраться не могут, требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении. К поискам привлекли горный поисково-спасательный отряд. Потерявшихся нашли и доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
https://ria.ru/20241106/devushka-1982306885.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984194294_159:0:1120:721_1920x0_80_0_0_9afaa2ab6154887ae1c64ce263127cd4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

МЧС: в Крыму спасли потерявшихся в горно-лесной местности мать с дочерью

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/TelegramПоисково-спасательный отряд в Крыму нашел потерявшихся в горно-лесистой местности мать и дочь
Поисково-спасательный отряд в Крыму нашел потерявшихся в горно-лесистой местности мать и дочь - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым/Telegram
Поисково-спасательный отряд в Крыму нашел потерявшихся в горно-лесистой местности мать и дочь
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма, сообщает крымское управление МЧС РФ.
"Поступило сообщение о том, что мать и шестнадцатилетняя дочь потерялись в лесу в селе Партизанское Симферопольского района. Самостоятельно выбраться не могут, требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении.
К поискам привлекли горный поисково-спасательный отряд. Потерявшихся нашли и доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
Спасатели эвакуировали девушку, сорвавшуюся с 15-метрового скалистого уступа горы Челеби-Яурн-Бели на главной горной гряде Крыма - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Крыму спасатели эвакуировали девушку, сорвавшуюся со скалы
6 ноября, 20:21
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала