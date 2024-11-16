https://ria.ru/20241116/krym-1984194572.html

В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью - РИА Новости, 16.11.2024

В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T22:25

2024-11-16T22:25

2024-11-16T22:25

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма, сообщает крымское управление МЧС РФ. "Поступило сообщение о том, что мать и шестнадцатилетняя дочь потерялись в лесу в селе Партизанское Симферопольского района. Самостоятельно выбраться не могут, требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении. К поискам привлекли горный поисково-спасательный отряд. Потерявшихся нашли и доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

https://ria.ru/20241106/devushka-1982306885.html

россия

республика крым

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым