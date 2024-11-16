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В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью
В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью - РИА Новости, 16.11.2024
В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью
Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:25
2024-11-16T22:25
2024-11-16T22:25
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма, сообщает крымское управление МЧС РФ. "Поступило сообщение о том, что мать и шестнадцатилетняя дочь потерялись в лесу в селе Партизанское Симферопольского района. Самостоятельно выбраться не могут, требуется помощь спасателей", - говорится в сообщении. К поискам привлекли горный поисково-спасательный отряд. Потерявшихся нашли и доставили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.
https://ria.ru/20241106/devushka-1982306885.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым
В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью
МЧС: в Крыму спасли потерявшихся в горно-лесной местности мать с дочерью