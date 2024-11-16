https://ria.ru/20241116/krest-1984113945.html
МККК работает над возвращением перемещенных жителей Курской области
МККК работает над возвращением перемещенных жителей Курской области - РИА Новости, 16.11.2024
МККК работает над возвращением перемещенных жителей Курской области
Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:37
2024-11-16T06:37
2024-11-16T15:20
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в офисе делегации организации в Москве.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об установлении сведений о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины при нападении на российский регион ВСУ, среди них есть новорожденный ребенок. Она также сообщила, что продолжает диалог с МККК и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о механизме возвращения вывезенных из Курской области на Украину россиян."МККК работает над этим. Делегация в Москве находится в контакте с госпожой Москальковой", — заявили в офисе.Ранее уполномоченный сообщала, что в ее аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, которые были насильно вывезены из России.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241114/spetsoperatsiya-1983654027.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, украина, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК)
МККК работает над возвращением перемещенных жителей Курской области
МККК работает над возвращением 23 жителей Курской области из Сумской области
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает над вопросом возвращения 23 российских граждан, перемещенных с территории Курской области в Сумскую область, сообщили РИА Новости в офисе делегации организации в Москве.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об установлении сведений о 23 россиянах, вывезенных из Курской области в Сумскую область Украины при нападении на российский регион ВСУ, среди них есть новорожденный ребенок. Она также сообщила, что продолжает диалог с МККК и омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом о механизме возвращения вывезенных из Курской области на Украину россиян.
"МККК работает над этим. Делегация в Москве находится в контакте с госпожой Москальковой", — заявили в офисе.
Ранее уполномоченный сообщала, что в ее аппарат поступили обращения в отношении более чем тысячи жителей Курской области, которые были насильно вывезены из России.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.