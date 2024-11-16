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Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке - РИА Новости, 16.11.2024
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Хорошие новости
 
00:17 16.11.2024 (обновлено: 00:27 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/kot-1984099423.html
Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке
Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке - РИА Новости, 16.11.2024
Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке
Кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, нашли под машинами на столичной парковке, сообщили волонтеры,... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T00:17
2024-11-16T00:27
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москва
республика крым
ирина волк
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, нашли под машинами на столичной парковке, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском животного. Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала. "Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу. Малыш сильно похудел и глазки испуганные", - написала волонтер в чате, организованном для поиска кота. Она уточнила, что в субботу утром волонтеры повезут кота в клинику, чтобы провести обследования. Лучик вернулся к своему куратору.
https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html
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Показания школьниц, укравших кота Лучика
"На этом у нас все, с кошкой у нас разговор окончен" Две девочки решили прогулять урок и похитили кота Лучика из зоомагазина в Москве. Пушистый от них убежал (его ищут волонтеры), а самих школьниц позже нашли в Алуште. Как они там оказались - понимания нет, скоро путешественниц вернут в столицу и передадут родителям.
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москва, республика крым, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), домашние питомцы, коты
Хорошие новости, Москва, Республика Крым, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), домашние питомцы, коты
Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке

Кот Лучик, которого украли из зоомагазина школьницы, найден на парковке в Москве

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, нашли под машинами на столичной парковке, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском животного.
Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома.
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В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала.
"Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу. Малыш сильно похудел и глазки испуганные", - написала волонтер в чате, организованном для поиска кота.
Она уточнила, что в субботу утром волонтеры повезут кота в клинику, чтобы провести обследования. Лучик вернулся к своему куратору.
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Хорошие новостиМоскваРеспублика КрымИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)домашние питомцыкоты
 
 
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