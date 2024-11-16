https://ria.ru/20241116/kot-1984099423.html

Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке

Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке - РИА Новости, 16.11.2024

Украденного школьницами кота Лучика нашли на московской парковке

Кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, нашли под машинами на столичной парковке, сообщили волонтеры,... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T00:17

2024-11-16T00:17

2024-11-16T00:27

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республика крым

ирина волк

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домашние питомцы

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Кота Лучика, которого украли школьницы из зоомагазина в Москве, а потом якобы увезли в Крым, нашли под машинами на столичной парковке, сообщили волонтеры, занимающиеся розыском животного. Ранее в Telegram-каналах писали, что две школьницы вечером 12 ноября зашли в зоомагазин на Фестивальной улице в Москве, открыли клетку с сидевшим на передержке бездомным котом по имени Лучик и унесли животное. Девочек несколько раз замечали в Москве, а потом они пропали. Также писали, что обе девочки сбежали из дома. В пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что школьниц, похитивших кота, нашли в городе Алушта Республики Крым, вскоре их вернут в столицу и передадут родителям. Позже они рассказали правоохранителям, что украденная из столичного зоомагазина кошка сбежала. "Лучик нашелся. Он прятался на улице под машинами на парковке. К счастью, он не побежал на дорогу. Малыш сильно похудел и глазки испуганные", - написала волонтер в чате, организованном для поиска кота. Она уточнила, что в субботу утром волонтеры повезут кота в клинику, чтобы провести обследования. Лучик вернулся к своему куратору.

https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html

https://ria.ru/20241113/koshka-1983571041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Показания школьниц, укравших кота Лучика "На этом у нас все, с кошкой у нас разговор окончен" Две девочки решили прогулять урок и похитили кота Лучика из зоомагазина в Москве. Пушистый от них убежал (его ищут волонтеры), а самих школьниц позже нашли в Алуште. Как они там оказались - понимания нет, скоро путешественниц вернут в столицу и передадут родителям. 2024-11-16T00:17 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, республика крым, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), домашние питомцы, коты