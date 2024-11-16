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В Иркутской области спасли тонущую в реке Лена косулю
В Иркутской области спасли тонущую в реке Лена косулю - РИА Новости, 16.11.2024
В Иркутской области спасли тонущую в реке Лена косулю
Тонущую в реке Лена косулю спасли в Иркутской области, на помощь ей пришли сотрудники полиции, МЧС и службы по охране животного мира, сообщает официальный... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T07:51
2024-11-16T07:51
2024-11-16T07:51
хорошие новости
иркутская область
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. Тонущую в реке Лена косулю спасли в Иркутской области, на помощь ей пришли сотрудники полиции, МЧС и службы по охране животного мира, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В Иркутской области дикая косуля пыталась переплыть Лену, но попала в полынью, покрытую льдом, и стала тонуть. О происшествии в службу 112 сообщили местные жители. Сотрудники полиции, МЧС и службы по охране и использованию объектов животного мира спасли тонущее животное. "На аэролодке спасательная группа добралась до косули. С помощью веревок ее затащили на борт, а затем доставили на берег", - сообщила Волк в Telegram-канале. Животному оказали необходимую ветеринарную помощь и вернули в естественную среду обитания.
https://ria.ru/20241111/hakasija-1983089404.html
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иркутская область, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хорошие новости, Иркутская область, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Иркутской области спасли тонущую в реке Лена косулю
Ирина Волк: в Иркутской области спасли из полыньи на реке Лене косулю