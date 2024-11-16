https://ria.ru/20241116/kosulya-1984117685.html

В Иркутской области спасли тонущую в реке Лена косулю

В Иркутской области спасли тонущую в реке Лена косулю - РИА Новости, 16.11.2024

В Иркутской области спасли тонущую в реке Лена косулю

Тонущую в реке Лена косулю спасли в Иркутской области, на помощь ей пришли сотрудники полиции, МЧС и службы по охране животного мира, сообщает официальный... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T07:51

2024-11-16T07:51

2024-11-16T07:51

хорошие новости

иркутская область

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ИРКУТСК, 16 ноя - РИА Новости. Тонущую в реке Лена косулю спасли в Иркутской области, на помощь ей пришли сотрудники полиции, МЧС и службы по охране животного мира, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В Иркутской области дикая косуля пыталась переплыть Лену, но попала в полынью, покрытую льдом, и стала тонуть. О происшествии в службу 112 сообщили местные жители. Сотрудники полиции, МЧС и службы по охране и использованию объектов животного мира спасли тонущее животное. "На аэролодке спасательная группа добралась до косули. С помощью веревок ее затащили на борт, а затем доставили на берег", - сообщила Волк в Telegram-канале. Животному оказали необходимую ветеринарную помощь и вернули в естественную среду обитания.

https://ria.ru/20241111/hakasija-1983089404.html

иркутская область

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иркутская область, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство внутренних дел рф (мвд россии)