https://ria.ru/20241116/koreya-1984074765.html
Южнокорейский триллер "Таро" выйдет в российский прокат 21 ноября
Южнокорейский триллер "Таро" выйдет в российский прокат 21 ноября - РИА Новости, 16.11.2024
Южнокорейский триллер "Таро" выйдет в российский прокат 21 ноября
Южнокорейская премьера "Таро" появится в российском кинопрокате 21 ноября, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Кино.Арт.Про". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:25
2024-11-16T05:25
2024-11-16T05:25
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Южнокорейская премьера "Таро" появится в российском кинопрокате 21 ноября, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Кино.Арт.Про". "Двадцать первого ноября в российский прокат выходит мистический фильм "Таро" от кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про", - говорится в сообщении. Фильм сосредоточен на истории о судьбах трех совершенно разных людей, объединенных вместе тайной силой загадочных карт. Режиссером выступил Чхве Бён-гиль, а сценарий написал Кён Мин-сон. Создатели фильма экспериментировали с жанрами, "стирая границы между мечтами и реальностью", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241115/kultura-1983765510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, культура, южная корея
Культура, Кино и сериалы, Новости культуры, Культура, Южная Корея
Южнокорейский триллер "Таро" выйдет в российский прокат 21 ноября
Южнокорейский мистический триллер "Таро" выйдет в российский прокат 21 ноября
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Южнокорейская премьера "Таро" появится в российском кинопрокате 21 ноября, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Кино.Арт.Про".
"Двадцать первого ноября в российский прокат выходит мистический фильм "Таро" от кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про", - говорится в сообщении.
Фильм сосредоточен на истории о судьбах трех совершенно разных людей, объединенных вместе тайной силой загадочных карт.
Режиссером выступил Чхве Бён-гиль, а сценарий написал Кён Мин-сон.
Создатели фильма экспериментировали с жанрами, "стирая границы между мечтами и реальностью", отметили в пресс-службе.