https://ria.ru/20241116/koreya-1984074765.html

Южнокорейский триллер "Таро" выйдет в российский прокат 21 ноября

Южнокорейский триллер "Таро" выйдет в российский прокат 21 ноября - РИА Новости, 16.11.2024

Южнокорейский триллер "Таро" выйдет в российский прокат 21 ноября

Южнокорейская премьера "Таро" появится в российском кинопрокате 21 ноября, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Кино.Арт.Про". РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T05:25

2024-11-16T05:25

2024-11-16T05:25

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Южнокорейская премьера "Таро" появится в российском кинопрокате 21 ноября, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Кино.Арт.Про". "Двадцать первого ноября в российский прокат выходит мистический фильм "Таро" от кинопрокатной компании "Кино.Арт.Про", - говорится в сообщении. Фильм сосредоточен на истории о судьбах трех совершенно разных людей, объединенных вместе тайной силой загадочных карт. Режиссером выступил Чхве Бён-гиль, а сценарий написал Кён Мин-сон. Создатели фильма экспериментировали с жанрами, "стирая границы между мечтами и реальностью", отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241115/kultura-1983765510.html

южная корея

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2024

Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

кино и сериалы, новости культуры, культура, южная корея