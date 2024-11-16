https://ria.ru/20241116/kitay-1984179299.html

В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек

В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек - РИА Новости, 16.11.2024

В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек

Восемь человек погибли после нападения мужчины с ножом на училище в китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T18:51

2024-11-16T18:51

2024-11-16T19:34

китай

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Восемь человек погибли после нападения мужчины с ножом на училище в китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию."Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище в Исине, провинция Цзянсу на востоке Китая", — говорится в сообщении.Мотивы преступника пока не известны.

https://ria.ru/20241112/naezd-1983283108.html

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китай, в мире, цзянсу