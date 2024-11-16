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В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек
В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек - РИА Новости, 16.11.2024
В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек
Восемь человек погибли после нападения мужчины с ножом на училище в китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:51
2024-11-16T18:51
2024-11-16T19:34
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Восемь человек погибли после нападения мужчины с ножом на училище в китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию."Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище в Исине, провинция Цзянсу на востоке Китая", — говорится в сообщении.Мотивы преступника пока не известны.
https://ria.ru/20241112/naezd-1983283108.html
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китай, в мире, цзянсу
В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек
Синьхуа: при нападении с ножом на училище на востоке Китая погибли 8 человек