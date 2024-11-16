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В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек - РИА Новости, 16.11.2024
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18:51 16.11.2024 (обновлено: 19:34 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/kitay-1984179299.html
В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек
В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек - РИА Новости, 16.11.2024
В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек
Восемь человек погибли после нападения мужчины с ножом на училище в китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:51
2024-11-16T19:34
китай
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цзянсу
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Восемь человек погибли после нападения мужчины с ножом на училище в китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию."Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище в Исине, провинция Цзянсу на востоке Китая", — говорится в сообщении.Мотивы преступника пока не известны.
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китай, в мире, цзянсу
Китай, В мире, Цзянсу
В результате нападения с ножом на училище в Китае погибли восемь человек

Синьхуа: при нападении с ножом на училище на востоке Китая погибли 8 человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Восемь человек погибли после нападения мужчины с ножом на училище в китайской провинции Цзянсу, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
"Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище в Исине, провинция Цзянсу на востоке Китая", — говорится в сообщении.
Мотивы преступника пока не известны.
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