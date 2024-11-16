Рейтинг@Mail.ru
"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 16.11.2024 (обновлено: 12:00 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/kiev-1984125379.html
"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом
"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом - РИА Новости, 16.11.2024
"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом
Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) начали стрелять в людей, не желающих отправляться на фронт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:46
2024-11-16T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
киевская область
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) начали стрелять в людей, не желающих отправляться на фронт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X.Так он прокомментировал сообщения о том, что сотрудник военкомата в Киевской области открыл огонь по убегавшему от него мужчине."На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО", — написал он.По словам журналиста, мужчине повезло, что сотрудник военкомата оказался не только плохим стрелком, но и никудышным бегуном.Накануне группа оповещения проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов около одного из предприятий в Киеве. Утверждается, что во время проверки документов у водителя пассажир вышел из автомобиля и побежал. Позже в Минобороны Украины признали, что сотрудник ТЦК начал в него стрелять.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html
https://ria.ru/20241116/sholts-1984124590.html
украина
киев
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, киевская область, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область, НАТО
"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом

Журналист Боуз раскритиковал действия сотрудников ТЦК в Киеве

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) начали стрелять в людей, не желающих отправляться на фронт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X.
Так он прокомментировал сообщения о том, что сотрудник военкомата в Киевской области открыл огонь по убегавшему от него мужчине.
"На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца
Вчера, 10:27
По словам журналиста, мужчине повезло, что сотрудник военкомата оказался не только плохим стрелком, но и никудышным бегуном.
Накануне группа оповещения проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов около одного из предприятий в Киеве. Утверждается, что во время проверки документов у водителя пассажир вышел из автомобиля и побежал. Позже в Минобороны Украины признали, что сотрудник ТЦК начал в него стрелять.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Возбудили дела": на Украине резко отреагировали на беседу Путина и Шольца
Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевКиевская областьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала