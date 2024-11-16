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"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом
"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом - РИА Новости, 16.11.2024
"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом
Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) начали стрелять в людей, не желающих отправляться на фронт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:46
2024-11-16T09:46
2024-11-16T12:00
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов (ТЦК) начали стрелять в людей, не желающих отправляться на фронт, заявил ирландский журналист Чей Боуз в сосцети X.Так он прокомментировал сообщения о том, что сотрудник военкомата в Киевской области открыл огонь по убегавшему от него мужчине."На Украине охотники за людьми диктатора Зеленского начали стрелять на поражение, если те решат не умирать за НАТО", — написал он.По словам журналиста, мужчине повезло, что сотрудник военкомата оказался не только плохим стрелком, но и никудышным бегуном.Накануне группа оповещения проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов около одного из предприятий в Киеве. Утверждается, что во время проверки документов у водителя пассажир вышел из автомобиля и побежал. Позже в Минобороны Украины признали, что сотрудник ТЦК начал в него стрелять.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html
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"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом
Журналист Боуз раскритиковал действия сотрудников ТЦК в Киеве