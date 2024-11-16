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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 16.11.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Звуки взрывов были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T02:45
2024-11-16T02:45
2024-11-16T02:46
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Звуки взрывов были слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве слышны взрывы