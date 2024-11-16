https://ria.ru/20241116/kanada-1984109459.html

Глава канадской провинции попросила расследовать загадочную болезнь мозга

Глава канадской провинции попросила расследовать загадочную болезнь мозга - РИА Новости, 16.11.2024

Глава канадской провинции попросила расследовать загадочную болезнь мозга

Премьер канадской провинции Нью-Брансуик Сьюзан Холт в интервью изданию National Post призвала Агентство общественного здравоохранения помочь в расследовании... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:58

2024-11-16T04:58

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер канадской провинции Нью-Брансуик Сьюзан Холт в интервью изданию National Post призвала Агентство общественного здравоохранения помочь в расследовании загадочного заболевания мозга, от которого уже пострадало множество людей."Нам необходимо провести тщательное расследование причин, по которым люди заболевают. <...> Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, в чем причина этой болезни", — сказала Холт. По ее словам, число случаев заболевания зашкаливает.По информации британской газеты The Guardian, в июне один из ведущих канадских ученых Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Позже к его словам присоединился еще один ученый, утверждавший, что от этой болезни пострадали 350 человек. По мнению Култхарта, воздействие окружающей среды или комбинация воздействий может запускать и ускорять различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона. Как утверждает Култхарт, это явление нелегко вписать в "поверхностные парадигмы" диагностической патологии, а сложность проблемы дала политикам лазейку, чтобы закрыть для ученых возможность исследовать заболевание.

https://ria.ru/20241113/bolezn-1983414656.html

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