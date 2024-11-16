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Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства - РИА Новости, 16.11.2024
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17:08 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/ispytaniya-1984169003.html
Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства
Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства - РИА Новости, 16.11.2024
Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства
Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит испытания четырех типов ракет собственного производства. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:08
2024-11-16T17:08
украина
владимир зеленский
михаил подоляк
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит испытания четырех типов ракет собственного производства. "Ракетная программа, ракеты, которые у нас появились, четыре вида, сейчас идут испытания", - заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио". Владимир Зеленский 27 августа заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытание, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 километров.
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984149771.html
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украина, владимир зеленский, михаил подоляк, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, В мире
Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства

Зеленский: идут испытания четырех видов ракет украинского производства

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит испытания четырех типов ракет собственного производства.
"Ракетная программа, ракеты, которые у нас появились, четыре вида, сейчас идут испытания", - заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио".
Владимир Зеленский 27 августа заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытание, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 километров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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