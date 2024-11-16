https://ria.ru/20241116/ispytaniya-1984169003.html

Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства

Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства - РИА Новости, 16.11.2024

Зеленский рассказал об испытаниях ракет украинского производства

Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит испытания четырех типов ракет собственного производства. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:08

2024-11-16T17:08

2024-11-16T17:08

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина проводит испытания четырех типов ракет собственного производства. "Ракетная программа, ракеты, которые у нас появились, четыре вида, сейчас идут испытания", - заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио". Владимир Зеленский 27 августа заявил, что первая баллистическая ракета украинского производства прошла испытание, не уточнив, к какому классу дальности она относится. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк позднее заявил, что дальность полёта новой украинской баллистической ракеты составляет 600-700 километров.

https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984149771.html

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2024

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украина, владимир зеленский, михаил подоляк, в мире