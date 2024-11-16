https://ria.ru/20241116/investitsii-1984188549.html

Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу

Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу - РИА Новости, 16.11.2024

Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу

Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:45

2024-11-16T20:45

2024-11-16T20:50

иран

москва

россия

казем джалали

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Помимо железной дороги Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги из Парсабада в Бендер-Аббас с российским стандартом колеи", - приводит посольство Ирана его слова в Telegram-канале со встречи с президентом Масудом Пезешкианом. РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

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иран, москва, россия, казем джалали, масуд пезешкиан, в мире