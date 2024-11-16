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Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу
Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу - РИА Новости, 16.11.2024
Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу
Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:45
2024-11-16T20:45
2024-11-16T20:50
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Помимо железной дороги Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги из Парсабада в Бендер-Аббас с российским стандартом колеи", - приводит посольство Ирана его слова в Telegram-канале со встречи с президентом Масудом Пезешкианом. РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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иран, москва, россия, казем джалали, масуд пезешкиан, в мире
Иран, Москва, Россия, Казем Джалали, Масуд Пезешкиан, В мире
Посол Ирана заявил о желании России инвестировать в железную дорогу
Посол Джалали: Россия хочет инвестировать в еще одну железную дорогу в Иране