https://ria.ru/20241116/intervyu-1984144449.html
Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика
Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика - РИА Новости, 16.11.2024
Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в своем YouTube-канале небольшой анонс интервью с блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, более известным... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:09
2024-11-16T13:09
2024-11-16T14:15
такер карлсон
хасбулла магомедов (хасбик)
майк тайсон
в мире
сша
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МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в своем YouTube-канале небольшой анонс интервью с блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Судя по короткому превью, Карлсон, в частности, узнал у блогера мнение о боксере Майке Тайсоне и спросил о его отношении к американцам. "В Америке я был где-то полтора года назад. Очень красивый город и достойные люди", – сказал Хасбик. Магомедову 22 года. Его рост - 93 сантиметра, вес - около 18 килограммов. Известность к дагестанцу с редким генетическим заболеванием пришла еще в 2019 году, когда его фраза "Клубника — бомба, честно говоря" разлетелась по Интернету и стала мемом.
https://ria.ru/20240522/karlson-1947583508.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Анонс интервью дагестанского блогера Хасбика Такеру Карлсону
Такер Карлсон выложил в своем YouTube-канале анонс интервью с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Судя по короткому превью, Карлсон, в частности, узнал у блогера мнение о боксере Майке Тайсоне и спросил о его отношении к американцам.
2024-11-16T13:09
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PT0M28S
РИА Новости
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такер карлсон, хасбулла магомедов (хасбик), майк тайсон, в мире, сша
Такер Карлсон, Хасбулла Магомедов (Хасбик), Майк Тайсон, В мире, США
Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика
Такер Карлсон опубликовал анонс интервью с блогером из Дагестана Хасбиком