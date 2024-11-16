https://ria.ru/20241116/intervyu-1984144449.html

Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика

Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика - РИА Новости, 16.11.2024

Такер Карлсон взял интервью у блогера Хасбика

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в своем YouTube-канале небольшой анонс интервью с блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, более известным... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:09

2024-11-16T13:09

2024-11-16T14:15

такер карлсон

хасбулла магомедов (хасбик)

майк тайсон

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984150115_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7cd305fc454504349535cb1a09838d71.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал в своем YouTube-канале небольшой анонс интервью с блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Судя по короткому превью, Карлсон, в частности, узнал у блогера мнение о боксере Майке Тайсоне и спросил о его отношении к американцам. "В Америке я был где-то полтора года назад. Очень красивый город и достойные люди", – сказал Хасбик. Магомедову 22 года. Его рост - 93 сантиметра, вес - около 18 килограммов. Известность к дагестанцу с редким генетическим заболеванием пришла еще в 2019 году, когда его фраза "Клубника — бомба, честно говоря" разлетелась по Интернету и стала мемом.

https://ria.ru/20240522/karlson-1947583508.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анонс интервью дагестанского блогера Хасбика Такеру Карлсону Такер Карлсон выложил в своем YouTube-канале анонс интервью с дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым, более известным как Хасбик. Судя по короткому превью, Карлсон, в частности, узнал у блогера мнение о боксере Майке Тайсоне и спросил о его отношении к американцам. 2024-11-16T13:09 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

такер карлсон, хасбулла магомедов (хасбик), майк тайсон, в мире, сша